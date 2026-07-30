Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 30 Juli 2026 | 20.57 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Jumat, 31 Juli 2026: Percayai Intuisi, Kelola Keuangan dengan Bijak, dan Perkuat Hubungan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Taurus berpeluang menemukan ketenangan batin yang membantu memahami perasaan dengan lebih baik.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk mendengarkan intuisi dan menghadapi berbagai pikiran yang selama ini mengganggu, bukan terus mengabaikannya.

Dalam berbagai aspek kehidupan, kesuksesan tidak hanya bergantung pada keberuntungan, tetapi juga pada kemauan untuk berusaha.

Dengan pola pikir yang positif dan tindakan yang tepat, Taurus dapat membuka peluang baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Di sisi keuangan, mengurangi rasa cemas dan menggantinya dengan perencanaan yang matang akan memberikan rasa aman.

Selain itu, kesempatan untuk mengunjungi tempat baru juga berpotensi menghadirkan pengalaman menyenangkan sekaligus memperluas wawasan.

Mari simak ramalan lengkap zodiak Taurus di hari Jumat, 31 Juli 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta

Bagi Taurus yang masih sendiri, jangan ragu memberikan kesempatan kepada seseorang yang benar-benar menarik perhatian Anda. Hubungan yang sehat sering kali berawal dari keberanian untuk membuka hati.

Sementara itu, Taurus yang telah memiliki pasangan disarankan untuk lebih menghargai ikatan yang telah dibangun bersama.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Gemini Besok Jumat, 31 Juli 2026: Saatnya Bangkit, Berani Mengungkapkan Perasaan, dan Menata Masa Depan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Jumat, 31 Juli 2026: Saatnya Bangkit, Berani Mengungkapkan Perasaan, dan Menata Masa Depan

Kamis, 30 Juli 2026 | 20.54 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Besok Jumat, 31 Juli 2026: Stabilitas Meningkat, Peluang Karier Terbuka, dan Cinta Penuh Kejutan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Besok Jumat, 31 Juli 2026: Stabilitas Meningkat, Peluang Karier Terbuka, dan Cinta Penuh Kejutan

Kamis, 30 Juli 2026 | 20.52 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 30 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 30 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Kamis, 30 Juli 2026 | 18.16 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore