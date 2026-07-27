Ramalan Zodiak Taurus 27 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.com – Berhati-hatilah agar tidak terlalu kritis hari ini. Zodiak taurus cenderung membuat orang menjauh jika tidak berhati-hati dalam mengekspresikan diri. Ini adalah waktu yang tepat untuk mendengarkan dan menerima, bukan menyampaikan informasi.
Biarkan semuanya meresap dalam pikiranmu untuk sementara waktu, sebelum taurus membuat keputusan besar. Taurus mungkin menemukan keseimbangan yang lebih baik dalam situasi tersebut jika memperlambat dan sedikit mundur.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Senin, 27 Juli 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus harus mulai berani mengambil risiko dalam hal percintaan. Terkait karir, lebih baik taurus tidak terlibat dalam drama orang lain di tempat kerja.
Sementara itu, hindari mengangkat beban berat yang akan memperparah nyeri sendi atau punggung. Terkait keuangan, kemungkinan besar taurus akan melihat perkembangan dari penjualan properti.
Cinta Taurus
Hari ini, taurus harus berani mengambil risiko dalam hal percintaan. Biasanya, taurus cukup berhati-hati dalam menjalin hubungan romantis, tetapi hari ini harus terjun langsung dan bersikap spontan.
Katakan apa yang ada di hati, ikuti insting, dan lakukan sesuatu yang impulsif untuk seseorang yang disukai. Semuanya akan berjalan baik untuk taurus hari ini.
Karir Taurus
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!