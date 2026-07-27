Ramalan Zodiak Taurus 27 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Berhati-hatilah agar tidak terlalu kritis hari ini. Zodiak taurus cenderung membuat orang menjauh jika tidak berhati-hati dalam mengekspresikan diri. Ini adalah waktu yang tepat untuk mendengarkan dan menerima, bukan menyampaikan informasi.

Biarkan semuanya meresap dalam pikiranmu untuk sementara waktu, sebelum taurus membuat keputusan besar. Taurus mungkin menemukan keseimbangan yang lebih baik dalam situasi tersebut jika memperlambat dan sedikit mundur.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Senin, 27 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus mulai berani mengambil risiko dalam hal percintaan. Terkait karir, lebih baik taurus tidak terlibat dalam drama orang lain di tempat kerja.

Sementara itu, hindari mengangkat beban berat yang akan memperparah nyeri sendi atau punggung. Terkait keuangan, kemungkinan besar taurus akan melihat perkembangan dari penjualan properti.

Cinta Taurus

Hari ini, taurus harus berani mengambil risiko dalam hal percintaan. Biasanya, taurus cukup berhati-hati dalam menjalin hubungan romantis, tetapi hari ini harus terjun langsung dan bersikap spontan.

Katakan apa yang ada di hati, ikuti insting, dan lakukan sesuatu yang impulsif untuk seseorang yang disukai. Semuanya akan berjalan baik untuk taurus hari ini.