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Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 27 Juli 2026 | 13.44 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Mingguan 27 Juli-2 Agustus 2026: Waspadai Tekanan Kerja, Keuangan dan Kesehatan Perlu Perhatian

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Soponyono1) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Soponyono1)


JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo untuk periode 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 menunjukkan bahwa pekan ini membutuhkan kesabaran dan sikap realistis dalam menghadapi berbagai situasi.

Hasil yang diperoleh mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, sehingga Anda disarankan untuk tidak memasang ekspektasi terlalu tinggi.

Meski kemajuan tetap ada, prosesnya cenderung berjalan lebih lambat dibanding biasanya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Virgo dianjurkan untuk menjaga ketenangan pikiran dan tidak mudah larut dalam rasa kecewa.

Meluangkan waktu untuk berdoa atau memperbanyak ibadah dapat membantu menghadirkan ketenangan batin.

Dengan pikiran yang lebih jernih, Anda akan lebih mudah menentukan langkah terbaik dalam menghadapi urusan pekerjaan, hubungan, keuangan, maupun kesehatan.

Inilah ramalan lengkap zodiak Virgo pada 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 yang dilansir dari Astroved.

1. Karier

Di dunia kerja, Virgo diprediksi menghadapi tekanan yang cukup besar. Beban pekerjaan yang meningkat dapat membuat Anda merasa lelah, bahkan memicu kekhawatiran jika tidak dikelola dengan baik.

Editor: Candra Mega Sari
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