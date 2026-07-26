Setelah Masa Sulit Berlalu, 7 Weton Ini Diramal Menikmati Kehidupan Lebih Makmur

JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang memiliki cerita yang berbeda. Sebagian harus melewati banyak tantangan dan perjuangan sebelum akhirnya menemukan titik keberhasilan yang diharapkan.

Dalam kepercayaan Jawa, weton kelahiran dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan nasib, serta berbagai aspek kehidupan seseorang. Sejumlah weton bahkan diyakini memiliki energi kuat yang membuat pemiliknya mampu bertahan menghadapi berbagai ujian.

Menariknya, beberapa weton disebut sering mengalami fase penuh tantangan di awal perjalanan hidup. Namun, menurut Primbon Jawa, keteguhan hati dan sifat pantang menyerah dipercaya dapat membawa mereka menuju masa yang lebih baik.

Sosok-sosok ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat, mampu belajar dari kesulitan, dan berpotensi meraih keberhasilan setelah melewati berbagai rintangan.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tujuh weton yang dipercaya akan mengalami peningkatan keberuntungan dan mencapai kejayaan setelah melalui masa-masa sulit menurut Primbon Jawa.

1. Senin Wage – Pejuang Sejati yang Menang di Akhir

Pemilik weton Senin Wage dikenal sebagai pribadi penyabar dan tangguh. Sejak kecil, mereka kerap mengalami kekurangan dalam ekonomi hingga harus membantu orang tua mencari nafkah.

Meski pendidikan dan pergaulan tidak selalu berpihak, ketekunan dan daya tahan mental mereka sangat kuat.

Gabungan neptu 8 menjadikan Senin Wage simbol kerja keras dan keseimbangan dalam hidup.

Menurut Primbon Jawa, weton ini memang harus melalui ujian berat sebelum dipuncakkan derajatnya.

Perjalanan hidup mereka ibarat musim kemarau panjang yang akhirnya diguyur hujan lebat. Umumnya, keberuntungan Senin Wage mulai terbuka pada usia 35 tahun ke atas.

Mereka bisa mendapatkan peluang usaha besar, promosi jabatan, bahkan rezeki spiritual yang tidak terduga.

Kunci dari keberhasilan weton ini adalah konsistensi, kerendahan hati, dan doa yang tak pernah putus.

Mereka yang menjalani tirakat seperti puasa mutih dan laku batin lainnya biasanya akan merasakan peningkatan energi spiritual yang membuka jalan rezeki.

Senin Wage adalah lambang keteguhan yang akan memetik hasil besar dari benih perjuangan panjangnya.

2. Rabu Pon – Akar Kuat yang Siap Menjulang

Rabu Pon adalah weton dengan neptu 14 yang melambangkan kecerdasan batin dan spiritualitas tinggi.

Meski memiliki potensi besar, masa muda mereka sering dilalui dalam kesunyian dan stagnasi.

Banyak dari mereka merasa tidak didukung oleh lingkungan atau mengalami tekanan sosial yang membuat perkembangan hidupnya tertunda.

Namun seperti akar pohon beringin, Rabu Pon menyerap kekuatan dari dalam diamnya. Mereka tidak mudah mengeluh dan memiliki kemampuan melihat peluang di balik keterbatasan.

Transformasi hidup biasanya terjadi antara usia 32 hingga 40 tahun. Saat itulah ketekunan mereka mulai membuahkan hasil dan kehidupan berubah secara drastis.

Weton ini juga punya ikatan kuat dengan leluhur dan dunia spiritual.

Rabu Pon yang rutin ngalap berkah, nyekar, atau berdoa di waktu khusus sering menerima mimpi petunjuk atau pertanda datangnya rezeki besar.

Hidup mereka bisa berubah seketika dari keterpurukan menjadi puncak kejayaan yang mengejutkan banyak orang.

3. Jumat Kliwon – Dari Pengkhianatan Menuju Kejayaan

Weton Jumat Kliwon memiliki neptu 14 dan dikenal penuh daya spiritual serta karisma. Di balik ketenangan wajah mereka, tersembunyi semangat yang membara.

Hidup mereka kerap diwarnai pengkhianatan, kekecewaan, dan ketergantungan pada orang lain. Namun, pengalaman pahit itulah yang membentuk kekuatan dalam diri mereka.

Primbon menyebut Jumat Kliwon sebagai lambang kesabaran yang menghasilkan keberkahan. Pada usia 38 tahun ke atas, rezeki mereka mulai mengalir deras.

Banyak dari mereka yang dulunya hidup dalam bayang-bayang kini berdiri di atas kaki sendiri.

Usaha yang dirintis berkembang pesat, karier menanjak, dan relasi baru membawa peluang besar.

Secara spiritual, weton ini sangat peka terhadap energi gaib positif.

Mereka yang rajin tirakat malam Jumat atau puasa Senin-Kamis memiliki kekuatan batin untuk menarik rezeki dari arah yang tidak disangka.

Kesabaran dan laku spiritual Jumat Kliwon membawa mereka dari keterpurukan menuju kehidupan penuh keberkahan dan kesuksesan.

4. Selasa Legi – Air Tenang yang Menghanyutkan

Dengan neptu 8, Selasa Legi dikenal sebagai pribadi yang sederhana, rendah hati, namun memiliki tekad baja.

Masa kecil mereka sering kali berat, penuh pengorbanan, dan jauh dari kenyamanan. Namun semua pengalaman pahit itu membentuk karakter yang kuat dan tahan uji.

Dalam Primbon Jawa, Selasa Legi berada dalam naungan wasesa segara yang bermakna seperti lautan tenang yang dalam. Rezeki mereka datang perlahan, tetapi pasti.

Umumnya, kehidupan berubah drastis pada usia 40 tahun ke atas. Banyak dari mereka yang dulunya pekerja biasa menjadi pemilik usaha, atau yang dahulu serba kekurangan kini hidup berkecukupan.

Karma baik dari masa lalu seperti suka menolong dan berbagi meski dalam kesempitan, kembali pada mereka dalam bentuk rezeki melimpah.

Selasa Legi juga sangat terbuka terhadap energi semesta.

Meditasi, menyendiri, dan menjalani laku spiritual akan mempercepat datangnya petunjuk hidup dan membuka pintu-pintu keberuntungan yang tak terduga.

5. Kamis Pahing – Api Terpendam yang Siap Membakar Rintangan

Neptu 17 yang dimiliki Kamis Pahing mencerminkan energi besar, baik dalam bentuk ujian maupun keberuntungan.

Sejak kecil, mereka kerap merasa terasing dan berbeda dari lingkungan sekitarnya.

Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan emosional dan tekanan batin yang mendalam.

Weton ini dikenal sebagai "api yang tertutup", tampak tenang di luar tapi memiliki kekuatan besar yang siap membakar keterbatasan hidup.

Titik balik biasanya terjadi pada usia 35 tahun ke atas. Setelah melewati kegagalan dan kehilangan, mereka bangkit dengan semangat baru dan pengalaman yang matang.

Kamis Pahing sangat cocok menjalani tirakat malam Jumat atau meditasi sunyi.

Mereka yang menyelaraskan energi batin dengan spiritualitas sering menerima petunjuk bisnis atau ide besar secara intuitif.

Ketika ikhlas dan terus berbagi, rezeki mereka akan mengalir deras, bahkan dari arah yang tidak masuk akal secara logika.

6. Sabtu Wage – Ditempa Derita, Disambut Berkah

Sabtu Wage memiliki neptu 13 yang sarat dengan tantangan dan kekuatan spiritual. Sejak usia dini, mereka sering merasakan tekanan, kehilangan, dan penderitaan batin.

Namun seperti emas yang ditempa dalam api, penderitaan justru membentuk karakter luar biasa dalam diri mereka.

Weton ini sering mengalami penolakan dan diabaikan, namun justru dari titik terendah itulah mereka bangkit tinggi.

Biasanya, perubahan hidup dimulai pada usia 36 tahun ke atas. Rezeki datang melalui usaha sendiri, relasi baru, atau bahkan petunjuk spiritual dari leluhur.

Sabtu Wage juga dikenal peka terhadap dunia gaib. Banyak yang menerima petunjuk mimpi, wasiat spiritual, atau inspirasi mendalam setelah menjalani tirakat malam Suro.

Bila emosi dapat dikendalikan dan spiritualitas dijaga, weton ini akan menjadi lambang kesuksesan sejati yang menginspirasi banyak orang.

7. Minggu Kliwon – Cahaya yang Terbit Setelah Mendung Panjang

Dengan neptu 13, Minggu Kliwon membawa kekuatan spiritual dan potensi material luar biasa.

Namun, kekuatan besar ini datang bersama tantangan besar pula.

Masa muda mereka sering diisi dengan krisis batin, kekecewaan, dan pencarian jati diri yang tidak mudah.

Setelah melewati masa-masa gelap, titik balik kehidupan biasanya terjadi antara usia 37 hingga 45 tahun.

Banyak yang tiba-tiba menemukan arah hidup, menggali potensi baru, dan berani mengambil risiko besar.

Perubahan hidup mereka kerap datang dari ide tak terduga, warisan keluarga, atau relasi spiritual.

Dalam Primbon Jawa, Minggu Kliwon disebut sebagai "cahaya inti". Setelah awan mendung sirna, mereka akan bersinar lebih terang dari siapa pun.

Dengan menjalani tirakat fajar, ritual malam Kliwon, serta menjaga silaturahmi dan berbagi rezeki, weton ini akan mencapai puncak keberhasilan yang tidak hanya materiil, tetapi juga spiritual dan batiniah.