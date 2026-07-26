5 Sifat Negatif Zodiak Capricorn Menurut Astrologi yang Jarang Disadari

JawaPos.com – Zodiak Capricorn dikenal memiliki citra yang tegas dan kadang sulit ditebak oleh orang di sekitarnya.

Dalam astrologi, setiap zodiak termasuk Capricorn memiliki sisi terang dan sisi gelap yang membentuk kepribadiannya secara utuh.

Sifat negatif yang dimiliki Capricorn sering kali tersembunyi di balik sikap tenang dan profesional yang ditampilkan sehari-hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (26/7), dijelaskan mengenai lima sifat negatif zodiak Capricorn menurut astrologi yang jarang disadari oleh orang lain.

1. Capricorn sulit memaafkan sepenuhnya

Capricorn dikenal sebagai salah satu zodiak yang paling sulit memberi maaf secara penuh.

Mereka mampu menyimpan kekecewaan lebih lama daripada kebanyakan orang bertahan di satu pekerjaan.