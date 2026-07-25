Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 25 Juli 2026 | 23.38 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Minggu, 26 Juli 2026: Percaya pada Diri Sendiri, Saat yang Tepat Menyambut Perubahan Positif

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.Com - Memasuki Minggu, 26 Juli 2026, pemilik zodiak Leo diprediksi akan memasuki fase yang penuh semangat dan optimisme. 

Berdasarkan ramalan Astro Talk, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih positif. 

Jika beberapa hari terakhir Anda sempat diliputi keraguan atau rasa tidak percaya diri, kini perlahan semuanya mulai berubah. 

Keberanian mengambil langkah baru akan membuka pintu menuju peluang yang lebih besar.

Leo dikenal sebagai sosok yang percaya diri, karismatik, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Energi tersebut akan semakin terasa sepanjang hari ini. 

Namun, Anda tetap diingatkan agar tidak membiarkan ego menguasai setiap keputusan. 

Mendengarkan masukan dari orang lain justru akan membantu Anda menemukan solusi yang lebih baik dalam berbagai situasi.

Akhir pekan ini juga menjadi momen yang tepat untuk mempererat hubungan dengan keluarga, pasangan, maupun sahabat. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces Besok Minggu, 26 Juli 2026: Dengarkan Kata Hati, Kesempatan Baru Menanti di Depan Mata - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Minggu, 26 Juli 2026: Dengarkan Kata Hati, Kesempatan Baru Menanti di Depan Mata

Sabtu, 25 Juli 2026 | 23.57 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Minggu, 26 Juli 2026: Tetap Tenang Menghadapi Tantangan, Ide Kreatif Membawa Peluang Besar - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Minggu, 26 Juli 2026: Tetap Tenang Menghadapi Tantangan, Ide Kreatif Membawa Peluang Besar

Sabtu, 25 Juli 2026 | 23.54 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Minggu, 26 Juli 2026: Saatnya Menemukan Keseimbangan, Peluang Baik Datang Lewat Komunikasi - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Minggu, 26 Juli 2026: Saatnya Menemukan Keseimbangan, Peluang Baik Datang Lewat Komunikasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 23.51 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

5

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

6

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

7

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

8

Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore