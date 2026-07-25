Dari Naga hingga Kuda, 7 Shio Ini Diramal Punya Keberuntungan Finansial Besar

JawaPos.com - Bulan Juli 2026 diprediksi membawa energi keberuntungan bagi sejumlah pemilik shio dalam astrologi Tiongkok. Beberapa shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami peningkatan dalam urusan finansial dan mendapatkan berbagai kesempatan baru.

Mereka dipercaya memiliki karakter serta energi yang mendukung datangnya peluang besar, mulai dari perkembangan bisnis, kerja sama menguntungkan, hingga keberhasilan dalam mengambil keputusan penting.

Meski ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan kepastian, banyak orang menjadikannya sebagai hiburan sekaligus motivasi untuk melihat potensi diri.

Mengutip Naurakom, berikut tujuh shio yang disebut berpeluang mendapatkan keberuntungan finansial dan rezeki melimpah pada Juli 2026.

Baca Juga:5 Shio yang Dinilai Berpeluang Besar Menjadi Kaya Menurut Ramalan Tiongkok

1. Naga Shio Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan ambisi besar. Pada Juli 2026, pemilik shio ini diprediksi mendapatkan peluang positif dalam bidang bisnis maupun investasi.

Kesempatan yang sebelumnya sulit diraih bisa mulai terbuka. Dukungan dari orang-orang di sekitar juga berpotensi membantu mempercepat perkembangan finansial mereka.

Jika mampu memanfaatkan peluang dengan bijak dan tetap fokus pada tujuan, keberhasilan besar bukan hal yang mustahil bagi shio Naga.

2. Kerbau Ketekunan dan kesabaran shio Kerbau diyakini mulai membuahkan hasil pada Juli 2026. Usaha yang selama ini dilakukan secara perlahan berpotensi memberikan keuntungan nyata.

Peluang rezeki dapat muncul melalui berbagai bidang, seperti properti, aset keluarga, maupun kerja sama bisnis yang menjanjikan.