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Rabbany Wanadriani
Minggu, 26 Juli 2026 | 06.06 WIB

5 Shio Pembawa Hoki Finansial yang Dipercaya Rezekinya Terus Mengalir

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan finansial yang berbeda. Ada yang membutuhkan perjuangan panjang untuk mencapai kestabilan ekonomi, sementara sebagian lainnya terlihat lebih mudah menemukan peluang yang membawa keuntungan.

Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki karakter dan energi tertentu yang mendukung keberuntungan dalam urusan keuangan. Mereka dianggap mempunyai sifat seperti pandai membaca peluang, percaya diri, serta mampu memanfaatkan kesempatan yang datang.

Kepercayaan ini membuat beberapa shio sering dikaitkan dengan kemampuan menarik keberuntungan dan kemakmuran. Meski begitu, astrologi hanyalah bagian dari tradisi dan hiburan, bukan penentu pasti kondisi finansial seseorang.

Kesuksesan dalam hal uang tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, keberanian mengambil keputusan, serta konsistensi dalam berusaha.

Mengutip Horoscope, berikut lima shio yang dipercaya memiliki daya tarik finansial kuat dan berpotensi menikmati keberuntungan dalam urusan rezeki menurut astrologi Tiongkok. Apakah shio Anda termasuk?

1. Kambing

Shio Kambing dikenal lembut dan dan baik hati, memahami arus bawah emosional yang tidak dimiliki orang lain.

Mereka pandai membaca orang, beradaptasi, dan menggunakan kualitas tersebut untuk menghadapi situasi keuangan.

Mereka berambisi, namun jarang mengumumkan rencana sebelum terjadi. Mode ini menjauhkan gangguan.

2. Ayam

Editor: Setyo Adi Nugroho
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