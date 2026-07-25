Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 21.25 WIB

Siap-Siap Cuan, Ini 4 Shio yang Berpeluang Mendapat Keberuntungan Finansial

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Menjelang akhir pekan, astrologi Tiongkok memperkirakan ada beberapa shio yang berpotensi memperoleh keberuntungan dalam urusan keuangan. Mereka disebut memiliki peluang lebih besar untuk menikmati peningkatan kondisi finansial dibandingkan shio lainnya.

Ramalan tersebut menggambarkan datangnya berbagai kesempatan yang dapat berdampak positif terhadap pemasukan, baik melalui pekerjaan, usaha, maupun peluang tak terduga. Karena itu, sejumlah pemilik shio diprediksi akan merasakan kondisi finansial yang lebih baik pada penghujung pekan ini.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan kepastian. Hasil yang diperoleh setiap orang tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan kondisi masing-masing.

Mengutip Horoscope, terdapat empat shio yang diperkirakan paling beruntung dalam hal keuangan pada akhir pekan ini. Apakah shio Anda termasuk salah satunya?

1. Kelinci

Bagi shio Kelinci, secara keseluruhan terlihat positif, meskipun mungkin ada saat-saat kelelahan karena banyaknya tugas dan berbagai masalah yang harus diselesaikan.

Selain itu, masalah dengan bawahan atau karyawan mungkin muncul, yang menyebabkan beberapa masalah.

Namun, keuangan akan baik-baik saja, dengan prospek keberuntungan yang lebih baik lagi di akhir pekan ini.

Anda memiliki peluang bagus untuk mewujudkan keinginan finansial jika mengharapkannya.

2. Ular

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Rezeki Lancar dan Peluang Besar, Ini 4 Zodiak yang Dekat dengan Kesuksesan Finansial - Image
Zodiak

Rezeki Lancar dan Peluang Besar, Ini 4 Zodiak yang Dekat dengan Kesuksesan Finansial

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21.19 WIB

6 Zodiak yang Diprediksi Memasuki Masa Keemasan Finansial di Penghujung Juli 2026 - Image
Zodiak

6 Zodiak yang Diprediksi Memasuki Masa Keemasan Finansial di Penghujung Juli 2026

Sabtu, 25 Juli 2026 | 18.07 WIB

6 Zodiak Diramal Punya Peluang Melunasi Utang pada Juli, Rezeki Mengalir dan Beban Finansial Makin Ringan - Image
Zodiak

6 Zodiak Diramal Punya Peluang Melunasi Utang pada Juli, Rezeki Mengalir dan Beban Finansial Makin Ringan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 05.00 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

5

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

6

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

7

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

8

Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore