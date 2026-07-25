Siap-Siap Cuan, Ini 4 Shio yang Berpeluang Mendapat Keberuntungan Finansial

JawaPos.com - Menjelang akhir pekan, astrologi Tiongkok memperkirakan ada beberapa shio yang berpotensi memperoleh keberuntungan dalam urusan keuangan. Mereka disebut memiliki peluang lebih besar untuk menikmati peningkatan kondisi finansial dibandingkan shio lainnya.

Ramalan tersebut menggambarkan datangnya berbagai kesempatan yang dapat berdampak positif terhadap pemasukan, baik melalui pekerjaan, usaha, maupun peluang tak terduga. Karena itu, sejumlah pemilik shio diprediksi akan merasakan kondisi finansial yang lebih baik pada penghujung pekan ini.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan kepastian. Hasil yang diperoleh setiap orang tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan kondisi masing-masing.

Mengutip Horoscope, terdapat empat shio yang diperkirakan paling beruntung dalam hal keuangan pada akhir pekan ini. Apakah shio Anda termasuk salah satunya?

1. Kelinci

Bagi shio Kelinci, secara keseluruhan terlihat positif, meskipun mungkin ada saat-saat kelelahan karena banyaknya tugas dan berbagai masalah yang harus diselesaikan.

Selain itu, masalah dengan bawahan atau karyawan mungkin muncul, yang menyebabkan beberapa masalah.

Namun, keuangan akan baik-baik saja, dengan prospek keberuntungan yang lebih baik lagi di akhir pekan ini.

Anda memiliki peluang bagus untuk mewujudkan keinginan finansial jika mengharapkannya.