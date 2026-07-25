Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 21.03 WIB

Ramalan Zodiak Besok Minggu 26 Juli 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

Gambar utama - Image
ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kemajuan keuangan Sagitarius akan datang melalui pemikiran yang berpikiran luas, jadi jelajahi beragam peluang.

Di sisi lain, penganggaran akan terbayar, membantu Capricorn merasa aman dan terkendali.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada besok Minggu 26 Juli 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Besok jelajahi tempat baru dengan seseorang yang Istimewa.

Proyek karir akan mengumpulkan kecepatan, tetapi tetap memperhatikan detail saat kegembiraan meningkat.

Kemajuan keuangan akan datang melalui pemikiran yang berpikiran luas, jadi jelajahi beragam peluang.

Aktivitas fisik di bawah langit terbuka akan mengangkat suasana hati Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Shio Besok Minggu 26 Juli 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Minggu 26 Juli 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21.00 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 26 Juli 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Minggu 26 Juli 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

Sabtu, 25 Juli 2026 | 20.56 WIB

Ramalan Zodiak Besok Minggu 26 Juli 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Besok Minggu 26 Juli 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

Sabtu, 25 Juli 2026 | 20.55 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

5

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

6

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

7

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

8

Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore