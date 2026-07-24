6 Zodiak Akan Menikmati Keberuntungan pada Juli 2026: Peluang Rezeki, Karier, dan Asmara Disebut Makin Terbuka

JawaPos.com - Juli 2026 diprediksi menjadi periode yang membawa angin segar bagi sejumlah zodiak.

Dalam berbagai ramalan astrologi, keberuntungan sering kali dikaitkan dengan datangnya peluang baru, kelancaran urusan, hingga perubahan positif yang sebelumnya tidak terduga.

Meski ramalan zodiak bukanlah kepastian, banyak orang menjadikannya sebagai hiburan sekaligus motivasi untuk tetap optimistis dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Keberuntungan yang dimaksud pun tidak selalu berbentuk materi, tetapi juga dapat hadir melalui karier, hubungan, kesehatan, maupun kesempatan berharga yang datang pada waktu yang tepat.

Berdasarkan gambaran ramalan yang beredar, terdapat 6 zodiak yang disebut memiliki peluang lebih besar merasakan keberuntungan sepanjang Juli 2026.

Simak ulasan lengkapnya yang dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen pada Jumat (24/07).

1. Aquarius Berpotensi Mendapat Peluang Emas di Berbagai Bidang

Aquarius digambarkan sebagai sosok yang humoris, pekerja keras, mandiri, serta memiliki semangat pantang menyerah.

Karakter tersebut membuat Aquarius dikenal tidak mudah bergantung kepada orang lain dan selalu berusaha menyelesaikan tanggung jawab dengan kemampuannya sendiri.