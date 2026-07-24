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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 24 Juli 2026 | 16.49 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Pisces. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Pisces. (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak hari ini mengajak Pisces untuk mengedepankan sikap praktis dan terorganisir. Perencanaan matang membantu menghindari hambatan dan menyelesaikan pekerjaan.

Di tengah kesibukan, Pisces juga berpeluang menikmati perjalanan atau menghadiri acara hiburan. Momen ini dapat menjadi cara yang baik untuk menyegarkan pikiran.

Berikut ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Jumat (24/7), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Hari ini menuntut Anda bersikap praktis dan sistematis dalam setiap langkah. Ada kemungkinan melakukan perjalanan yang membawa pengalaman baru.

Mengikuti kegiatan hiburan atau menenangkan membantu mengurangi stres yang dirasakan.

 

Cinta Pisces

Hubungan asmara butuh perhatian ekstra dalam komunikasi. Berhati-hatilah berbicara karena ucapan tanpa pikir dapat memicu kesalahpahaman.

Luangkan waktu untuk mendengarkan pasangan dan pikirkan kata sebelum diucapkan. Sikap tenang membantu menjaga keharmonisan hubungan.

 

Karier Pisces

Di tempat kerja, Anda harus lebih teliti menyelesaikan tugas. Perencanaan jadwal baik membantu mengelola pekerjaan dan menghindari kesalahan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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