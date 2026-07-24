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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 24 Juli 2026 | 16.42 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak hari ini prediksi kemungkinan tidak berjalan sepenuhnya sesuai harapan untuk Sagitarius. Beberapa rencana berpotensi hambat dan Anda harus lebih sabar serta tidak buru-buru saat memutuskan.

Hari ini juga bisa menjadi kesempatan memperdalam sisi spiritual. Sikap tenang dan kepala dingin bantu Sagitarius melewati berbagai tantangan yang muncul.

Berikut ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius pada Jumat (24/7), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hasil yang diharapkan mungkin belum sepenuhnya tercapai hari ini. Ada kemungkinan Anda melakukan perjalanan untuk tujuan spiritual atau refleksi diri.

Beberapa situasi menantang mungkin muncul dan menguji kesabaran Anda.

Cinta Sagitarius

Kehidupan asmara berpotensi diwarnai perbedaan pendapat karena persoalan rumah tangga. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat memicu ketegangan dengan pasangan.

Luangkan waktu untuk berdiskusi secara terbuka dan saling dengar. Komunikasi baik bantu temukan solusi yang menguntungkan kedua pihak.

Karier Sagitarius

Di tempat kerja, Anda mungkin alami tekanan cukup tinggi. Tanggung jawab tambahan juga bisa membuat beban kerja terasa lebih berat dari biasanya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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