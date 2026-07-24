Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Keluarga dan teman mungkin akan menjadi pusat perhatian bagi zodiak gemini hari ini. Hari ini, gemini sebaiknya menghabiskan waktu bersama mereka. Beberapa hari terakhir, pekerjaan telah membuat gemini cukup sibuk.

Sehingga saat memiliki waktu luang, cobalah bersantai bersama orang-orang terkasih. Gemini akan senang dapat menghabiskan waktu berkualitas bersama teman dan keluarga di penghujung hari.

Zodiak cancer akan memiliki hari yang tenang dan damai. Jadi, ini adalah hari yang sempurna untuk menekuni hobi.

Meskipun mungkin bertemu orang-orang yang mencoba mengganggu sepanjang hari, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah mengabaikan mereka dengan sopan. Habiskan hari dengan melakukan hal-hal yang disukai bersama orang-orang yang disayangi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Jumat, 24 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus serius tentang hal-hal apa yang dicerai sebelum memulai perjalanan cinta. Terkait karir, kini saatnya gemini mengerahkan semua kemampuan diri untuk meningkatkan prospek karir.

Sementara itu, lakukan tindakan pencegahan untuk menghalau kondisi kesehatan yang bisa saja memburuk saat ini. Terkait keuangan, gemini harus bekerja sama dengan orang-orang yang kreatif untuk memposisikan diri dengan kuat di tempat kerja dan bidang keuangan.

Cinta Gemini