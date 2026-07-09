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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 24 Juli 2026 | 07.42 WIB

Ramalan Zodiak Leo 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Pikiranmu jernih dan tajam, dan zodiak leo memiliki kesadaran mental yang sangat baik. Gunakanlah untuk memgerjakan proyek-proyek baru yang berwawasan ke depan dan jangan buang waktumu. 

Langsung saja ke inti masalah, karena leo akan dengan mudah mengalahkan lawan. Selain itu, ikuti aktivitas yang melatih otakmu. Tidak ada alasan bagi leo untuk meragukan diri sendiri hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 24 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Segala upaya yang telah zodiak leo curahkan ke dalam hubungan saat ini telah meletakkan fondasi yang kokoh. Terkait karir, manfaatkan situasi sulit di tempat kerja sebagai kesempatan untuk berkembang.

Sementara itu, bersikaplah bijak saat tiba-tiba jatuh sakit dan segera periksakan diri ke dokter yang berkualifikasi. Terkait keuangan, mempertimbangkan semua pro dan kontra sebelum mengambil peluang bisnis baru sangat penting.

Cinta Leo

Jika baru saja memulai hubungan, leo mungkin berpikir untuk menuju komitmen jangka panjang. Perasaan leo telah berkembang selama beberapa waktu, dan upaya yang telah leo curahkan ke dalam hubungan telah meletakkan fondasi yang kokoh. 

Tetaplah berpikiran jernih tentang kemana leo menuju, karena perasaan leo terhadap pasangan saat ini sangat kuat.

Karir Leo

Editor: Hanny Suwindari
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