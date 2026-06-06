Ramalan Zodiak Pisces 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jika menderita masalah kesehatan, zodiak pisces harus lebih memperhatikan diri sendiri. Lakukan segala upaya untuk memperbaiki keadaan. Sebagai permulaan, perhatikan baik-baik makanan yang dikonsumsi.

Untuk rasa kesejahteraan yang lebih besar, berjalan-jalanlah di pagi hari dan berolahraga setiap hari. Jika sudah lama tidak berolahraga, hari ini adalah hari yang tepat untuk memulainya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 24 Juli 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Hubungan asmara zodiak pisces sedang stabil, jadi bersenang-senanglah dan berbagi tawa bersama pasangan. Terkait karir, pisces akan menghadiri berbagai wawancara pekerjaan yang berjalan relatif baik hari ini.

Sementara itu, jangan membawa masalah terkait pekerjaan ke rumah untuk mencegah memburuknya suasana rumah dan kesehatan. Terkait keuangan, pertahankan pemikiran positif dan teruslah tekun untuk meraih kesuksesan dan menangani situasi sulit.

Cinta Pisces

Ramalan bintang menunjukkan stabilitas dan ketenangan. Hari ini, pisces akan merasakan keharmonisan dalam hubungan saat ini.

Bergembiralah bersama pasangan, karena dia sepenuhnya mendukung dan menyayangi pisces. Bersenang-senanglah dan berbagi tawa bersama.