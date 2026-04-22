Ramalan Zodiak Libra 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra memiliki hari yang sangat produktif di tempat kerja hari ini. Akibatnya, libra akan menerima pujian yang pantas dari atasan dan kolega. Namun, jangan biarkan pujian dan penghargaan ini membuatmu sombong.

Tetap fokus pada tujuanmu dan teruslah bekerja keras. Jika merupakan seorang investor atau pengusaha, hari ini adalah hari yang baik untuk berinvestasi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Jumat, 24 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu meluangkan waktu untuk fokus pada pasangan berada di sisinya saat dia membutuhkan. Terkait karir, libra perlu bersikap cerdas dalam menangani situasi rumit di tempat kerja.

Sementara itu, dapatkan lebih banyak waktu untuk tidur di malam hari, karena jam belajar yang panjang mulai berdampak pada kesehatan. Terkait keuangan, libra harus melakukan perencanaan yang tepat untuk memanfaatkan peluang finansial yang datang.

Cinta Libra

Hari ini, libra merasa tidak memiliki waktu untuk fokus pada hubungan asmara karena terlalu sibuk mengkhawatirkan masalah lain. Luangkan waktu hari ini untuk fokus pada pasangan berada di sisinya saat dia membutuhkan.

Katakan padanya betapa libra menghargai komitmennya. Libra akan melihat betapa hal itu dapat meningkatkan hubungan yang sedang dijalani.