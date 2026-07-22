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Kamis, 23 Juli 2026 | 02.40 WIB

3 Weton yang Rezekinya Baik di Tahun 2026, Kekayaannya Meningkat sampai Bisa Hidup Sejahtera

Weton yang diramalkan akan punya rezeki yang baik di tahun 2026 saat kekayaannya meningkat sampai bisa hidup sejahtera. (dok: pexels) - Image

Weton yang diramalkan akan punya rezeki yang baik di tahun 2026 saat kekayaannya meningkat sampai bisa hidup sejahtera. (dok: pexels)

JawaPos.com - Salah satu tanda dari hidup nyaman yang banyak diimpikan oleh orang adalah kesejahteraan.

Memiliki hidup yang cukup dan tidak kekurangan tentu jadi hal yang ingin diraih dan dijalani oleh kebanyakan orang.

Kabar baik pun hadir di mana hal tersebut mungkin dapat diraih oleh segelintir orang di tahun 2026 ini.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan akan punya rezeki yang baik di tahun 2026 saat kekayaannya meningkat sampai bisa hidup sejahtera. 

1. Weton Jumat Pahing 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Pahing diyakini merupakan orang yang berjiwa besar.

Mereka sering kali mendahulukan kepentingan orang lain disamping dapat menjadi kepercayaan dari banyak pihak.

Adapun hal tersebut dikatakan akan jadi salah satu faktor yang akhirnya banyak memberikan hal baik pada hidup mereka di tahun 2026 ini.

Mereka dikatakan akan memperoleh banyak bantuan dari orang lain terkait urusan yang dikerjakan sehingga hal tersebut membuat rezeki mereka pun mengalir lancar. 

2. Weton Sabtu Wage

Editor: Hanny Suwindari
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