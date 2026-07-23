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Dhiaz Asihing Pamartany
Kamis, 23 Juli 2026 | 23.13 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Jumat, 24 Juli 2026: Karier Penuh Tantangan, Jaga Emosi dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces untuk Jumat, 24 Juli 2026 menunjukkan bahwa hari ini mungkin tidak berjalan sepenuhnya sesuai harapan.

Beberapa rintangan dapat muncul ketika Anda berusaha mencapai tujuan, sehingga dibutuhkan kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi setiap situasi.

Jangan biarkan kekhawatiran berlebihan mengganggu fokus Anda dalam menyelesaikan berbagai urusan.

Meski menghadapi beberapa tantangan, Pisces tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan dengan usaha yang konsisten.

Hindari hanya mengandalkan keberuntungan dan mulailah menyusun strategi yang lebih matang. Sikap tenang serta kerja keras akan membantu melewati berbagai hambatan yang muncul sepanjang hari.

Inilah ramalan lengkap zodiak Pisces pada hari Jumat, 24 Juli 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam bidang karier, Pisces diperkirakan menghadapi beberapa kendala yang dapat menghambat perkembangan pekerjaan.

Tekanan kerja yang meningkat juga berpotensi membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya.

Agar dapat melewati situasi tersebut, Pisces perlu bekerja lebih disiplin dan tidak mudah menyerah.

Buatlah rencana kerja yang jelas serta fokus menyelesaikan tugas satu per satu. Usaha yang konsisten akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan hanya menunggu keberuntungan.

2. Cinta

Kehidupan asmara Pisces hari ini membutuhkan pengendalian emosi yang lebih baik.

Cara berbicara yang terlalu keras atau sikap yang mudah terpancing dapat membuat pasangan merasa tidak nyaman.

Sebaiknya hindari perdebatan yang tidak perlu dan cobalah menyampaikan perasaan dengan cara yang lebih lembut.

Editor: Novia Tri Astuti
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