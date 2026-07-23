6 Shio Ini Seolah Punya Naluri Uang pada 23 Juli 2026, Kesempatan Kaya Datang Lebih Cepat!

JawaPos.com - Pada Kamis, 23 Juli 2026, energi Hari Anjing Tanah (Earth Dog) yang berpadu dengan Tahun Kuda Api dan Bulan Kambing Kayu dipercaya membawa keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam astrologi Tiongkok, kombinasi energi ini sering dikaitkan dengan hadirnya peluang yang mampu memperbaiki keadaan, termasuk dalam urusan rezeki, karier, hingga hubungan sosial.

Hari dengan energi keseimbangan tidak selalu menghadirkan keberuntungan dalam bentuk uang yang datang secara instan.

Sebaliknya, kesempatan sering muncul melalui keputusan yang tepat, bantuan dari orang lain, informasi berharga, atau peluang yang selama ini belum terlihat.

Kondisi inilah yang membuat sebagian shio diperkirakan lebih mudah menarik kesuksesan dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Berdasarkan interpretasi astrologi Tiongkok, terdapat 6 shio yang diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk menemukan kesempatan yang berkaitan dengan kemajuan finansial dan pencapaian pribadi pada 23 Juli 2026.

Berikut ulasan selengkapnya dilansir dari Yourtango.com.

1. Shio Anjing

Shio Anjing menjadi salah satu shio yang diperkirakan paling mudah menarik peluang positif pada hari ini.

Setelah sekian lama merasa harus bekerja lebih keras dibandingkan orang lain untuk memperoleh hasil, energi Hari Anjing Tanah membawa perubahan yang cukup signifikan.

Ada kemungkinan Anda menerima tawaran kerja sama, kepercayaan baru, atau kesempatan yang tidak mengharuskan Anda membuktikan kemampuan dari awal.

Orang-orang di sekitar mulai melihat kualitas yang selama ini Anda miliki tanpa perlu banyak penjelasan.

Situasi tersebut dapat membuka jalan menuju peningkatan pendapatan atau perkembangan karier.

Naluri dalam memilih peluang juga terasa lebih tajam sehingga Anda lebih mudah menentukan langkah yang menguntungkan dalam jangka panjang.