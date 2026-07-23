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Kamis, 23 Juli 2026 | 23.10 WIB

3 Shio yang Keberuntungan dan Rezekinya Besar di Tahun 2026, Kesuksesannya Bisa Diturunkan ke Anak

Shio yang diramalkan keberuntungan dan rezekinya di tahun 2026 hingga bisa menurunkan kesuksesannya ke anak. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan keberuntungan dan rezekinya di tahun 2026 hingga bisa menurunkan kesuksesannya ke anak. (dok: magnific)

JawaPos.com - Menggapai kesuksesan dalam hidup tentu sangatlah berarti besar bagi seseorang.

Tetapi melihat anak keturunan meraih sukses tentu jadi salah satu kebahagiaan tersendiri yang rasanya mungkin jauh lebih berkesan.

Pada tahun 2026 ini sendiri, dalam penerawangan astrolog akan hadir hoki yang memungkinkan seseorang untuk berbuat sesuatu yang bisa membantu kesuksesan anak.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan keberuntungan dan rezekinya di tahun 2026 hingga bisa menurunkan kesuksesannya ke anak.

1. Shio Tikus 

Dalam ramalan astrolog, para orang tua yang bershio tikus dikatakan akan mendapatkan hoki besar di tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, mereka yang berzodiak satu ini dapat meraih segelintir pencapaian dalam pekerjaan atau karier.

Darinya, banyak hal-hal baik berdatangan, salah satu di antaranya adalah rezeki berbentuk uang.

Pencapaian karier dan rezeki ini diyakini dapat menjadi modal penting yang bisa memuluskan jalan kesuksesan anak di waktu yang akan datang.

2. Shio Macan 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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