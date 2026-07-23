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Dhiaz Asihing Pamartany
Kamis, 23 Juli 2026 | 22.59 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Jumat, 24 Juli 2026: Karier Bersinar, Rezeki dari Jauh Datang Menghampiri

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo untuk Jumat, 24 Juli 2026 membawa energi positif di berbagai aspek kehidupan.

Hari ini diprediksi menjadi waktu yang tepat untuk meraih berbagai pencapaian, baik dalam urusan pekerjaan, hubungan sosial, maupun kehidupan pribadi.

Dukungan dari orang-orang di sekitar akan memberikan semangat tambahan sehingga Anda lebih percaya diri dalam menjalani aktivitas.

Tak hanya itu, hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar juga menghadirkan rasa nyaman dan kebahagiaan.

Jika mampu memanfaatkan peluang yang ada, Leo berpotensi memperoleh hasil yang memuaskan dari berbagai usaha yang telah dilakukan selama ini.

Berikut ramalan lengkap zodiak Leo pada hari Jumat, 24 Juli 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Karier Leo menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Atasan diperkirakan memberikan dukungan penuh sekaligus mengapresiasi hasil kerja yang telah Anda tunjukkan.

Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki juga semakin diakui oleh lingkungan kerja.

Pengakuan tersebut bisa menjadi awal dari peluang yang lebih besar, seperti mendapatkan tanggung jawab baru atau kesempatan mengembangkan karier.

Tetaplah mempertahankan semangat dan profesionalisme agar prestasi terus meningkat.

2. Cinta

Dalam kehidupan asmara, Leo mampu menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada pasangan.

Sikap yang hangat dan penuh pengertian akan membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis.

Komunikasi yang terbuka juga membuat Anda dan pasangan semakin memahami satu sama lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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