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Dhiaz Asihing Pamartany
Kamis, 23 Juli 2026 | 23.11 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Jumat, 24 Juli 2026: Waspadai Tekanan Karier, Tetap Tenang Hadapi Tantangan

Ilustrasi Virgo (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Virgo (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo untuk Jumat, 24 Juli 2026 menunjukkan bahwa hari ini membutuhkan ketenangan dan kemampuan mengatur berbagai urusan dengan baik.

Tanggung jawab yang semakin bertambah, ditambah persoalan dalam keluarga, berpotensi membuat Anda merasa khawatir.

Oleh karena itu, penting untuk tetap berpikir jernih agar setiap keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh emosi.

Meski hari ini dipenuhi sejumlah tantangan, Virgo tetap memiliki peluang untuk melewatinya dengan baik jika mampu menyusun prioritas dan menjaga pikiran tetap positif.

Luangkan waktu untuk menenangkan diri melalui doa atau aktivitas yang membuat hati lebih damai agar beban yang dirasakan tidak semakin berat.

Berikut ramalan lengkap zodiak Virgo mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam dunia kerja, Virgo diperkirakan menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Tumpukan pekerjaan dan target yang harus diselesaikan bisa membuat Anda merasa terburu-buru, sehingga risiko melakukan kesalahan menjadi lebih tinggi.

Untuk menghindari hal tersebut, buatlah jadwal kerja yang lebih teratur dan fokus menyelesaikan satu pekerjaan dalam satu waktu.

Perencanaan yang matang akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi tekanan selama bekerja.

2. Cinta

Kehidupan asmara Virgo hari ini memerlukan perhatian lebih. Kesibukan dan beban pikiran membuat Anda sulit menunjukkan perhatian atau kasih sayang kepada pasangan.

Jika dibiarkan, kondisi ini dapat membuat pasangan merasa kurang dihargai.

Cobalah untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan dan mendengarkan apa yang dirasakan pasangan. Komunikasi yang baik akan membantu mengurangi kesalahpahaman dan menjaga hubungan tetap harmonis.

Editor: Novia Tri Astuti
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