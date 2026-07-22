4 Shio Beruntung yang Hidupnya Lebih Mudah pada Hari Rabu 22 Juli 2026, Kamu Termasuk?

JawaPos.com – Empat shio beruntung diprediksi merasakan hidup yang lebih mudah pada 22 Juli 2026.

Hari itu bertepatan dengan Hari Penuh di bawah pilar Ayam Api, selama Bulan Kambing Kayu, dalam Tahun Kuda Api.

Ini menjadi Hari Penuh pertama setelah hampir dua minggu, sehingga banyak urusan tertunda mulai terselesaikan.

Perubahan posisi matahari mendorong keempat shio beruntung itu memulai hal baru, sehingga hidup lebih mudah dijalani.

Dilansir dari laman Your Tango pada Rabu (22/7), dijelaskan mengenai empat shio beruntung yang hidupnya lebih mudah pada hari Rabu 22 Juli 2026.

1. Shio ayam

Pada 22 Juli 2026, shio Ayam siap melakukan apa pun demi memperbaiki hidupnya. Ia menyadari ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan sendirian.