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Niko Sulpriyono
Rabu, 22 Juli 2026 | 19.11 WIB

Akhir Bulan Makin Beruntung, Ini 6 Shio yang Dikaitkan dengan Datangnya Uang Kaget

Ilustrasi Banjir Rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi Banjir Rezeki (Freepik)

JawaPos.com - Menjelang akhir bulan, banyak orang berharap mendapatkan kabar baik yang berkaitan dengan kondisi keuangan. Harapan tersebut bisa berupa tambahan pemasukan, bonus pekerjaan, perkembangan usaha, maupun bantuan dari orang-orang terdekat.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio diyakini memiliki energi dan karakter keberuntungan yang berbeda. Beberapa ramalan bahkan menyebut bahwa periode tertentu dapat membawa peluang finansial lebih besar bagi shio tertentu.

Kali ini, terdapat sejumlah shio yang disebut sedang berada dalam fase penuh keberuntungan. Mereka dipercaya lebih mudah menemukan kesempatan baru, memperoleh pemasukan tambahan, atau menerima kejutan finansial dari arah yang tidak terduga.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan yang tidak dapat dijadikan sebagai kepastian masa depan. Kondisi keuangan seseorang tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usaha, perencanaan, dan keputusan yang diambil.

Dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam shio yang dalam ramalan astrologi Tiongkok disebut berpeluang mengalami peningkatan rezeki di akhir bulan.

Apakah salah satunya termasuk shio Anda?

1. Shio Kuda

Pemilik shio Kuda dikenal pekerja keras, pantang menyerah, dan penuh semangat dalam menjalani hidup. 

Mereka tidak suka merepotkan orang lain, mandiri, dan memiliki semangat berbagi yang tinggi, terutama kepada sahabat dan orang terdekat. 

Karakternya yang kuat dan berdikari membuatnya selalu mencari peluang dengan sikap yang positif.

Di akhir bulan ini, rezeki besar berpotensi menghampiri shio Kuda. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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