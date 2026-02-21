Ramalan Zodiak Pisces 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Pisces. (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak pisces sulit untuk beradaptasi dengan sesuatu yang menekan semangat kebebasan.
Keinginan untuk menanggapi dorongan mungkin sangat kuat, tetapi pisces mungkin tidak tahu ke arah mana harus pergi.
Selain itu, ini bukan waktu yang tepat untuk memulai usaha baru, jadi tahan dulu sedikit lebih lama.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 23 Juli 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak pisces perlu mengungkapkan dengan jelas dan jujur jika ingin mengakhiri hubungan dengan pasangan. Terkait karir, bersiaplah untuk memikul tanggung jawab tambahan saat mendapatkan posisi penting di perusahaan.
Sementara itu, segera periksakan ke dokter jika memiliki kekhawatiran serius tentang kesehatan. Terkait keuangan, pertahankan pemikiran positif dan teruslah tekun untuk meraih kesuksesan dan menangani situasi sulit.
Cinta Pisces
Pisces sedang disibukkan dengan pikiran negatif hari ini. Hal ini karena hubungan pisces saat ini tidak memenuhi semua keinginan atau harapan untuk sebuah hubungan romantis.
Pisces mungkin perlu membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan terhadap hubungan saat ini. Jika ingin mengakhirinya, ungkapkanlah dengan jelas dan jujur, dan cobalah untuk tetap berteman dengan pasangan pada akhirnya.
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