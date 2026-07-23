Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Aries dan Taurus / freepik
JawaPos.com - Hari ini, zodiak aries mungkin merasa perlu melakukan introspeksi diri. Saat menyelami lebih dalam alam spiritual, ada kemungkinan aries akan mencari pembimbing spiritual untuk diri sendiri.
Bimbingan spiritual ini akan membantu aries mendapatkan wawasan tentang apa yang mengganggu jiwa, dan jalan yang perlu ditempuh untuk menemukan ketenangan dan kepuasan.
Zodiak taurus mungkin merasa bersemangat tentang banyak aspek kehidupan. Taurus mungkin perlu mendapatkan waktu istirahat dari rutinitas monoton dan menemukan waktu yang tepat untuk mengisi kembali energi.
Segarkan pikiran dan tubuh saat mendapatkan kesempatan. Pergilah keluar dan bersenang-senang, karena taurus pantas mendapatkannya setelah seharian menyelesaikan pekerjaan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 23 Juli 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries perlu menunjukkan kasih sayang dan cinta kepada pasangan, dan hal yang sama kembali padamu. Terkait karir, ubah pendekatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan berorientasi pada tindakan dan tetap tenang.
Sementara itu, konsumsi makanan bergizi dan terlibatlah dalam kegiatan rekreasi untuk menjaga momentum tetap berjalan. Terkait keuangan, ambillah beberapa tanggung jawab tambahan untuk meningkatkan prospek keuangan.
Cinta Aries
Hari ini penuh kejutan bagi aries yang menjalin hubungan romantis. Aries akan mencoba mengejutkan pasangan dan dia mencoba melakukan hal yang sama.
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