Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 23 Juli 2026 | 00.00 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Kamis, 23 Juli 2026: Saatnya Memilih yang Membawa Kedamaian, Intuisi Menjadi Penuntun Terbaik

Ilustrasi Pisces (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Pisces (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.Com - Hari Kamis, 23 Juli 2026 menjadi momen yang penuh makna bagi pemilik zodiak Pisces. 

Berdasarkan ramalan AstroTalk, energi hari ini mengajak Anda untuk lebih mendengarkan kata hati daripada membiarkan diri dipengaruhi oleh kebisingan di sekitar. 

Intuisi yang selama ini menjadi kekuatan utama Pisces akan bekerja lebih tajam, membantu Anda mengenali peluang sekaligus menghindari keputusan yang kurang menguntungkan.

Pisces dikenal sebagai pribadi yang penuh empati, imajinatif, dan mudah memahami perasaan orang lain. 

Namun, sifat tersebut terkadang membuat Anda lupa memberi ruang bagi diri sendiri. 

Hari ini menjadi kesempatan untuk menata kembali prioritas, melepaskan beban yang tidak perlu, dan memusatkan energi pada hal-hal yang benar-benar memberikan ketenangan. 

Tidak semua masalah harus diselesaikan sekaligus. Justru dengan melangkah perlahan, Anda akan menemukan jalan yang lebih jelas.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan zodiak Pisces untuk Kamis, 23 Juli 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Shio Besok Kamis 23 Juli 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Kamis 23 Juli 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

Rabu, 22 Juli 2026 | 20.04 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 23 Juli 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Kamis 23 Juli 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

Rabu, 22 Juli 2026 | 20.00 WIB

Ramalan Zodiak Besok Kamis 23 Juli 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Besok Kamis 23 Juli 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

Rabu, 22 Juli 2026 | 19.44 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore