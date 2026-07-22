Ramalan Zodiak Pisces Besok Kamis, 23 Juli 2026: Saatnya Memilih yang Membawa Kedamaian, Intuisi Menjadi Penuntun Terbaik

JawaPos.Com - Hari Kamis, 23 Juli 2026 menjadi momen yang penuh makna bagi pemilik zodiak Pisces.

Berdasarkan ramalan AstroTalk, energi hari ini mengajak Anda untuk lebih mendengarkan kata hati daripada membiarkan diri dipengaruhi oleh kebisingan di sekitar.

Intuisi yang selama ini menjadi kekuatan utama Pisces akan bekerja lebih tajam, membantu Anda mengenali peluang sekaligus menghindari keputusan yang kurang menguntungkan.

Pisces dikenal sebagai pribadi yang penuh empati, imajinatif, dan mudah memahami perasaan orang lain.

Namun, sifat tersebut terkadang membuat Anda lupa memberi ruang bagi diri sendiri.

Hari ini menjadi kesempatan untuk menata kembali prioritas, melepaskan beban yang tidak perlu, dan memusatkan energi pada hal-hal yang benar-benar memberikan ketenangan.

Tidak semua masalah harus diselesaikan sekaligus. Justru dengan melangkah perlahan, Anda akan menemukan jalan yang lebih jelas.