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Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 04.57 WIB

Jangan Abaikan Sarannya, 10 Tanggal Lahir Ini Disebut Punya Jiwa Penasihat Alami

Ilustrasi orang yang bijaksana (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang bijaksana (Freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan numerologi, tanggal lahir diyakini dapat memberikan gambaran mengenai karakter, kepribadian, serta kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Beberapa tanggal lahir bahkan sering dikaitkan dengan individu yang memiliki pola pikir matang dan kemampuan memahami situasi dengan baik.

Mereka disebut memiliki bakat alami dalam memberikan pandangan, berbagi pengalaman, serta membantu orang lain melalui nasihat yang penuh pertimbangan. Karena itu, ucapan dan masukan dari orang-orang dengan karakter tersebut kerap dianggap memiliki nilai yang berharga.

Mengutip laporan English Jagran, berikut 10 tanggal lahir yang menurut numerologi dipercaya memiliki sifat bijaksana dan kemampuan memberikan nasihat layaknya seorang penasihat alami.

1. Tanggal 5 dan 23

Orang yang lahir pada tanggal 5 dan 23 adalah komunikator alami dengan bakat melihat berbagai hal dari berbagai perspektif.

Nasihat mereka sering kali berwawasan dan menggugah pikiran, mendorong Anda untuk mempertimbangkan sudut pandang dan ide baru.

Mereka memiliki kemampuan unik untuk menyederhanakan masalah yang rumit sehingga bimbingannya sangat berharga.

2. Tanggal 11 dan 29

Orang yang lahir pada tanggal ini sering kali dikenal visioner dengan wawasan tentang makna hidup yang lebih dalam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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