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Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 04.46 WIB

Lebih Banyak Berkorban untuk Cinta, 12 Tanggal Lahir Ini Jadi Sorotan Numerologi

Ilustrasi pasangan kekasih. (Freepik) - Image

Ilustrasi pasangan kekasih. (Freepik)

JawaPos.com – Numerologi merupakan salah satu kepercayaan yang diyakini dapat memberikan gambaran mengenai karakter seseorang, termasuk dalam menjalani hubungan asmara. Berdasarkan pendekatan ini, tanggal lahir dipercaya memiliki pengaruh terhadap cara seseorang membangun, merawat, dan mempertahankan hubungan dengan pasangannya.

Sejumlah individu dengan tanggal lahir tertentu disebut cenderung memberikan perhatian, waktu, dan usaha yang lebih besar demi menjaga keharmonisan hubungan. Mereka kerap berinisiatif menyelesaikan masalah, menjaga komunikasi, serta berupaya mempertahankan ikatan cinta agar tetap langgeng.

Mengutip laporan English Jagran, berikut 12 tanggal lahir yang menurut numerologi dikenal sebagai sosok yang lebih banyak berusaha dalam hubungan asmara dibandingkan pasangannya.

1. Tanggal 6, 15, dan 24

Mereka yang lahir pada tanggal-tanggal ini dikenal karena kasih sayang dan pengasuhan.

Orang-orang ini biasanya sangat memperhatikan perawatan pasangan dan menjaga hubungan yang harmonis.

Kesediaan melakukan lebih dari yang diharapkan, baik dalam bentuk pelayanan maupun penghiburan, menumbuhkan rasa penghargaan dan keterikatan yang mendalam. 

2. Tanggal 1, 10, dan 19

Angka 1 simbol kepemimpinan dan inisiasi, dikaitkan dengan orang-orang yang lahir pada tanggal-tanggal ini.

Dalam hubungan interpersonal, mereka sering berperan sebagai katalisator, mengerahkan lebih banyak upaya untuk memfasilitasi komunikasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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