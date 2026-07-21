Lebih Banyak Berkorban untuk Cinta, 12 Tanggal Lahir Ini Jadi Sorotan Numerologi

Ilustrasi pasangan kekasih. (Freepik)
JawaPos.com – Numerologi merupakan salah satu kepercayaan yang diyakini dapat memberikan gambaran mengenai karakter seseorang, termasuk dalam menjalani hubungan asmara. Berdasarkan pendekatan ini, tanggal lahir dipercaya memiliki pengaruh terhadap cara seseorang membangun, merawat, dan mempertahankan hubungan dengan pasangannya.
Sejumlah individu dengan tanggal lahir tertentu disebut cenderung memberikan perhatian, waktu, dan usaha yang lebih besar demi menjaga keharmonisan hubungan. Mereka kerap berinisiatif menyelesaikan masalah, menjaga komunikasi, serta berupaya mempertahankan ikatan cinta agar tetap langgeng.
Mengutip laporan English Jagran, berikut 12 tanggal lahir yang menurut numerologi dikenal sebagai sosok yang lebih banyak berusaha dalam hubungan asmara dibandingkan pasangannya.
1. Tanggal 6, 15, dan 24
Mereka yang lahir pada tanggal-tanggal ini dikenal karena kasih sayang dan pengasuhan.
Orang-orang ini biasanya sangat memperhatikan perawatan pasangan dan menjaga hubungan yang harmonis.
Kesediaan melakukan lebih dari yang diharapkan, baik dalam bentuk pelayanan maupun penghiburan, menumbuhkan rasa penghargaan dan keterikatan yang mendalam.
2. Tanggal 1, 10, dan 19
Angka 1 simbol kepemimpinan dan inisiasi, dikaitkan dengan orang-orang yang lahir pada tanggal-tanggal ini.
Dalam hubungan interpersonal, mereka sering berperan sebagai katalisator, mengerahkan lebih banyak upaya untuk memfasilitasi komunikasi.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026