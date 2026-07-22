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Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 20.46 WIB

Karakter dan Keberuntungan Membawa Sukses, Ini 5 Zodiak yang Dikaitkan dengan Kekayaan

Ilustrasi Zodiak Kaya Raya (lifeforstock/freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Kaya Raya (lifeforstock/freepik)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda dalam mencapai kesuksesan finansial. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk membangun kestabilan ekonomi, sementara sebagian lainnya terlihat lebih cepat menemukan peluang yang mendukung kemajuan hidupnya.

Selain kerja keras dan usaha yang konsisten, dalam astrologi terdapat kepercayaan bahwa karakter bawaan seseorang juga dapat memengaruhi cara mereka menghadapi peluang. Beberapa zodiak bahkan sering dikaitkan dengan sifat seperti ambisi, kecerdasan, keberanian mengambil risiko, serta kemampuan mengelola kesempatan.

Kombinasi karakter tersebut membuat sejumlah ramalan menyebut beberapa zodiak memiliki peluang untuk mencapai kesuksesan finansial lebih awal, termasuk ketika memasuki usia 30-an.

Meski demikian, astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan penentu pasti mengenai kekayaan seseorang. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kerja keras, keterampilan, strategi, dan keputusan dalam kehidupan nyata.

Dilansir dari Astotak, berikut lima zodiak yang dalam ramalan disebut berpotensi mengumpulkan pundi-pundi uang dan mencapai kemapanan finansial di usia muda. Apakah zodiak Anda termasuk?

1. Aries

Aries suka mengambil risiko dan tidak mau menunggu kesuksesan, namun berusaha keluar dan meraihnya.

Mereka pemimpin alami, bekerja keras, dan pantang menyerah.

Sementara orang lain terlalu banyak berpikir, mereka akan langsung bertindak.

Karena energi dan kepercayaan diri yang besar, mereka sering menjadi kaya di umur 30 tahunan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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