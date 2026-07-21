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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 21 Juli 2026 | 19.41 WIB

Impian Jadi Kenyataan, 9 Weton Ini Dipercaya Diberi Kemudahan dalam Meraih Sukses

Weton wujudkan impian jadi kenyataan dan raih kesuksesan dalam pekerjaan kata Primbon Jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton wujudkan impian jadi kenyataan dan raih kesuksesan dalam pekerjaan kata Primbon Jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam perjalanan hidupnya. Namun, dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki karakter serta keberuntungan tertentu yang mendukung mereka dalam meraih kesuksesan, terutama dalam bidang pekerjaan.

Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki sifat tekun, berpikiran maju, dan mampu memanfaatkan peluang yang datang. Perpaduan antara usaha, ketekunan, serta keyakinan terhadap keberuntungan membuat mereka dianggap memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan cita-cita.

Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat sembilan weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki potensi mencapai keberhasilan dalam pekerjaan dan mengubah impian menjadi kenyataan.

1. Selasa Kliwon

Mereka yang terlahir pada weton ini memiliki neptu 15 yang menggambarkan jiwa yang ramah dan berpendirian kuat. Karakter mereka yang tekun dan pantang menyerah menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai rintangan kehidupan.

Bidang perdagangan, teknologi, dan pertanian menjadi sektor yang sangat menjanjikan bagi mereka untuk meraih kesuksesan. Konsistensi dalam bekerja dan berdoa membuka jalan bagi mereka menuju kekayaan yang melimpah.

2. Jumat Pon

Dengan neptu 13, weton ini diibaratkan seperti lakuning Lintang yang senantiasa menarik keberuntungan melalui relasi. Kepemimpinan alami yang mereka miliki dipadukan dengan sikap tegas dan berani membuat mereka disegani banyak orang.

Kemampuan membangun koneksi yang kuat menjadi kunci utama kesuksesan mereka. Rejeki sering datang dari arah tak terduga, terutama melalui bantuan rekan dan peluang yang muncul secara spontan.

3. Rabu Kliwon

Editor: Setyo Adi Nugroho
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