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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 21 Juli 2026 | 04.41 WIB

10 Weton yang Dipercaya Memiliki Potensi Menjadi Sosok Sukses dan Sejahtera, Apa Saja?

Ilustrasi Rezeki./(Freepik) - Image

Ilustrasi Rezeki./(Freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki karakter istimewa, termasuk bakat memimpin serta peluang besar untuk meraih keberhasilan dalam kehidupan. Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki wibawa dan kemampuan yang membuat mereka lebih mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Selain dikenal memiliki jiwa kepemimpinan, weton-weton ini juga diyakini memiliki keberuntungan dalam urusan rezeki. Berbagai peluang, baik di bidang pekerjaan, usaha, maupun aspek kehidupan lainnya, disebut lebih mudah menghampiri mereka sehingga kondisi finansial berpotensi terus berkembang.

Kepercayaan tersebut membuat pemilik weton ini sering dikaitkan dengan kehidupan yang makmur dan penuh pencapaian. Dalam pandangan Primbon Jawa, mereka dianggap memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun kesejahteraan melalui kerja keras yang disertai keberuntungan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Wong Ndeso, terdapat sepuluh weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki potensi besar untuk memperoleh rezeki dan kemakmuran.

1. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon memiliki neptu 14 dan berada di bawah naungan "lakuning rembulan".

Mereka yang lahir pada Minggu Kliwon telah dipilih oleh alam semesta sebagai pribadi yang memiliki potensi kesejahteraan berlimpah.

Individu dengan Minggu Kliwon memiliki kemampuan menarik berbagai sumber kemakmuran dengan cara yang alami dan lancar.

Kehadiran mereka seringkali membawa pengaruh positif dalam lingkaran sosial maupun profesional.

Para pemilik Minggu Kliwon dilengkapi dengan pikiran tajam dan kecerdasan yang memudahkan perjalanan menuju kesuksesan finansial.

2. Senin Paing

Senin Paing memiliki neptu yang dinaungi watak "lakuning lintang". Orang-orang yang terlahir pada Senin Paing mendapat anugerah khusus dari semesta untuk menjadi pribadi dengan pengaruh besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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