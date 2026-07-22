Konon Rezekinya Lancar, Ini 6 Shio yang Dipercaya Punya Aura Keberuntungan

ilustrasi shio yang hidup makmur. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Banyak orang menganggap kesuksesan dan kekayaan hanya dipengaruhi oleh keberuntungan atau nasib baik. Padahal, dalam kehidupan nyata, berbagai faktor seperti usaha, pola pikir, kebiasaan, serta karakter seseorang juga dapat berperan dalam mencapai keberhasilan.
Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan tertentu yang membedakan satu sama lain. Beberapa ramalan bahkan menyebut ada shio yang memiliki sifat positif sehingga dikaitkan dengan peluang lebih besar dalam meraih kemajuan hidup.
Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mampu menjaga sikap optimistis, jarang larut dalam keluhan, serta memiliki rasa syukur terhadap apa yang dimiliki. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka lebih mudah melihat peluang dan menghadapi tantangan.
Meski demikian, astrologi merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan yang tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai masa depan seseorang. Kesuksesan tetap membutuhkan kerja keras, perencanaan, dan keputusan yang tepat.
Dilansir dari Naurakom, berikut enam shio yang dalam astrologi Tiongkok dipercaya memiliki karakter positif dan dikaitkan dengan keberuntungan serta kehidupan yang lebih makmur.
1. Naga
Shio Naga dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kekuatan. Mereka mendapatkan keberuntungan dalam hal keuangan bisnis.
Selain itu, kekayaan mereka akan meningkat secara signifikan karena selalu bersyukur saat menjalani kehidupan.
Namun, disarankan untuk tetap bersikap rendah hati dan tidak sombong dalam meraih kesuksesan.
2. Kuda
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