8 Weton Ini Dikaitkan dengan Keberuntungan Finansial dalam Primbon Jawa, Apa Saja?

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, primbon menjadi salah satu warisan budaya yang telah lama digunakan untuk menafsirkan karakter, peruntungan, hingga perjalanan hidup seseorang. Beragam perhitungan di dalamnya dipercaya menyimpan makna yang berkaitan dengan nasib dan potensi individu.

Salah satu unsur yang paling dikenal dalam primbon adalah weton, yakni perpaduan hari dan pasaran kelahiran. Banyak orang meyakini bahwa weton dapat menggambarkan sifat, peluang rezeki, serta arah kehidupan seseorang di masa mendatang.

Di antara berbagai jenis weton , terdapat delapan yang dalam sejumlah kitab Primbon Jawa disebut memiliki "urat emas". Istilah tersebut merujuk pada individu yang dipercaya mempunyai bakat alami dalam menarik peluang, mengelola rezeki, dan meraih kemakmuran sepanjang hidup.

Meski bersifat kepercayaan dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, pandangan ini masih menjadi bagian dari tradisi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi sebagian masyarakat, primbon dijadikan sebagai salah satu cara untuk memahami potensi diri sekaligus menjadi motivasi dalam menjalani kehidupan.

Dirangkum dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut delapan weton yang dipercaya memiliki potensi besar meraih kesuksesan finansial dan dikenal sebagai "urat emas" menurut Primbon Jawa .

1. Senin Wage

Weton Senin Wage dikenal memiliki etos kerja tinggi dan sikap yang penuh tanggung jawab. Di balik sifatnya yang mudah tersinggung, tersimpan pribadi yang jujur dan sangat amanah.

Ini menjadi modal penting dalam mencapai keberhasilan dan mengelola kekayaan. Mereka juga dikenal sportif dan tidak suka menunda pekerjaan.

Menurut Primbon Jawa, meskipun jumlah neptunya kecil, weton ini tetap dikaruniai kemudahan rezeki.

Keberuntungan mereka sering kali datang dalam bentuk kelancaran usaha dan jaringan sosial yang mendukung.

Namun, tantangannya adalah mengelola emosi agar tidak mudah goyah dalam menghadapi tekanan.

Kelebihan weton ini adalah kemampuan adaptasi yang tinggi dan loyalitas terhadap tanggung jawab.

Namun, mereka harus waspada agar tidak cepat tersulut emosi karena hal ini bisa menjadi penghalang dalam membangun relasi jangka panjang.

2. Selasa Legi

Pemilik weton Selasa Legi memiliki aura spiritual yang hangat, penuh semangat, dan mampu memberi energi positif kepada orang di sekitarnya.

Karakter dasarnya adalah sensitif, ceria, dan mudah bergaul, menjadikan mereka disukai dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan.

Dalam hal rezeki, weton ini memiliki empat kali masa puncak kemakmuran menurut tabel Pal Serrigati.

Dengan daya tarik personal dan jiwa sosial tinggi, mereka cenderung sukses dalam bidang yang melibatkan banyak interaksi, seperti bisnis atau kepemimpinan.

Namun demikian, tantangan utama mereka adalah mengelola perasaan yang terlalu peka. Jika tidak dikendalikan, hal ini bisa memicu konflik emosional yang mengganggu jalannya rezeki dan kesuksesan.

3. Minggu Kliwon

Mereka yang lahir pada weton Minggu Kliwon cenderung tertutup, namun sangat bijaksana dan tidak suka mencari perhatian.

Seperti bintang, mereka bersinar secara tenang dan tetap memiliki banyak sahabat karena kepribadiannya yang netral dan tidak suka mencampuri urusan orang lain.

Dari sisi rezeki, weton ini disebut dapat sukses di bidang apa pun. Kemampuan mereka dalam fokus dan kerja keras membuat mereka sering kali menjadi penggerak utama dalam sebuah usaha atau tim. Ketekunan adalah kunci keberhasilan mereka.

Kelebihan weton ini terletak pada konsistensi dan kedewasaan emosional.

Namun, mereka juga perlu lebih terbuka dalam berkomunikasi agar tidak kehilangan peluang yang datang dari kerja sama atau kolaborasi.

4. Senin Pahing

Weton ini terkenal dengan kecerdasannya di atas rata-rata, jujur, dan memiliki cita-cita yang tinggi. Mereka adalah pemikir ulung dan tidak mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain.

Namun, sikap keras kepala mereka bisa menjadi tantangan tersendiri.

Rezeki pemilik weton Senin Pahing cenderung mengalir lancar, namun mereka sering kali kesulitan mengatur keuangan.

Cepat kaya bisa saja terjadi, tetapi jika tidak disertai pengelolaan yang bijak, kekayaan tersebut bisa cepat hilang.

Keunggulan weton ini adalah daya analisis yang tajam dan semangat kompetisi.

Namun, mereka harus belajar lebih terbuka terhadap masukan agar tidak terjebak dalam keputusan yang merugikan.

5. Kamis Legi

Pemilik weton Kamis Legi memiliki karisma dan naluri kepemimpinan yang kuat.

Mereka sangat tekun, cerdas, dan mampu bekerja mandiri. Kreativitas mereka membuat mereka mampu berinovasi dalam banyak hal, terutama di dunia profesional.

Primbon Jawa meramalkan bahwa jika mereka berhasil mapan di usia muda, maka kemapanan itu akan bertahan hingga tua.

Konsistensi dan fokus mereka menjadikan weton ini sebagai calon pengusaha atau pemimpin sukses.

Namun, mereka perlu berhati-hati agar tidak terlalu individualis.

Kolaborasi tetap penting dalam dunia modern, dan menolak kerja sama bisa menjadi hambatan dalam pertumbuhan karier.

6. Jumat Pon

Weton ini dikenal sangat sportif dan tidak suka merugikan orang lain. Meskipun terlihat pendiam, mereka memiliki banyak teman karena sikap welas asih dan rela berkorban.

Prinsip hidupnya yang adil menjadikan mereka sosok yang dapat diandalkan.

Keberuntungan weton Jumat Pon akan datang jika mereka terus menjaga kerendahan hati.

Mereka juga dipercaya membawa energi positif yang bisa mengalirkan rezeki dalam bentuk relasi dan peluang karier.

Kelebihan utamanya adalah integritas dan loyalitas. Namun, mereka perlu belajar mengatakan tidak agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

7. Sabtu Wage

Pemilik weton ini dikenal hemat, mandiri, dan cakap dalam rumah tangga. Mereka juga tidak mudah terpengaruh oleh pendapat luar, sehingga bisa fokus mencapai tujuannya.

Dalam hal keuangan, mereka sangat piawai mengatur pemasukan dan pengeluaran.

Primbon menyebutkan bahwa Sabtu Wage memiliki peluang besar untuk menikmati kekayaan, terutama di usia paruh baya.

Namun, mereka juga diingatkan agar tidak kikir dan justru memperbanyak sedekah agar rezeki terus mengalir.

Kekuatan weton ini terletak pada kestabilan dan kedewasaan dalam pengambilan keputusan. Namun, tantangannya adalah menjaga fleksibilitas agar tidak terjebak dalam zona nyaman terlalu lama.

8. Sabtu Pahing

Sabtu Pahing adalah weton dengan jumlah neptu tertinggi, yaitu 18.

Mereka dikenal dominan, tegas, dan memiliki jiwa pemimpin. Namun, sisi egoisnya bisa menjadi tantangan dalam menjalin kerja sama.

Menurut primbon, weton ini memiliki enam kali masa puncak rezeki sepanjang hidupnya, termasuk di usia tua.

Mereka juga memiliki jiwa pemaaf dan mudah berempati, yang membuat mereka tetap disukai meskipun tegas.

Kekuatan terbesar mereka adalah ambisi dan daya juang tinggi.

Namun, diperlukan keseimbangan antara kepemimpinan dan empati agar tidak menjadi sosok yang terlalu mengatur atau otoriter.