3 Weton yang Konon Sulit Terkena Santet Menurut Primbon Jawa, Benarkah Weton Anda Termasuk?

JawaPos.com - Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap weton telah diwariskan secara turun-temurun dan masih menjadi bagian dari tradisi budaya hingga saat ini.

Dalam Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menghitung hari baik, tetapi juga dipercaya dapat menggambarkan karakter, keberuntungan, hingga kekuatan spiritual seseorang.

Salah satu pembahasan yang cukup menarik perhatian adalah mengenai weton yang dipercaya memiliki perlindungan batin sehingga lebih sulit terkena pengaruh ilmu hitam atau santet.

Kepercayaan ini didasarkan pada berbagai perhitungan dalam Primbon Jawa yang menghubungkan kekuatan spiritual dengan karakter seseorang.

Perlu dipahami bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.

Kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah sehingga sebaiknya disikapi sebagai pengetahuan budaya, bukan sebagai sesuatu yang bersifat mutlak.

Menurut Primbon Jawa, terdapat beberapa faktor yang dipercaya membuat seseorang memiliki perlindungan spiritual lebih kuat dibandingkan weton lainnya.

Perlindungan tersebut tidak semata-mata berasal dari wetonnya, tetapi juga dipengaruhi oleh karakter dan kebiasaan pemilik weton tersebut.

Simak selengkapnya yang dirangkum dari kanal YouTube Sabdaning Ratu pada Selasa (21/07).