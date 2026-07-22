4 Zodiak Ini Paling Ahli Berbohong, Pandai Menyembunyikan Kebenaran Tanpa Merasa Bersalah

JawaPos.com-Beberapa zodiak merasa kesulitan berbohong karena ekspresi mereka langsung bisa mengungkapkan semuanya.

Namun,ada pula zodiak yang mampu berbohong tanpa menunjukkan sediitpun rasa takut.

Bukan berarti mereka selalu bertindak manipulatif, atau tidak bisa dipercaya. Dalam banyak situasi, mereka erbohong demi menjaga perasaan orang lain.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (22/07) berikut empat zodiak yang paling ahli soal berbohong.

Gemini

Gemini selalu tahu apa yang harus dikatakan pada waktu yang tepat, bahkan saat mampu membuat orang lain merasa nyaman untuk membuka diri. Namun, janji-janji yang mereka ingkari tidak selalu berasal dari niat untuk berbohong. Meski pandai menyembunyikan fakta, gemini umumnya cukup jujur mengenai apa yang sedang mereka rasakan.

Scorpio

Scorpio lebih suka menyimpan kehidupan pribadinya untuk diri sendiri, sehingga seringkali memilih mendengarkan daripada banyak bicara. Scorpio biasanya akan menghindari pembahasan tersebut atau mengalihkan topik. Sifat misterius ini bisa terasa menarik pada awalnya, tetapi lama-kelamaan dapat membuat orang terdekat frustasi.

Cancer

Cancer tidak bermaksud menyakiti siapapun. Sebaliknya, mereka ingin memastikan semua orang tetap aman dan bahagia. Mereka juga sering menyimpan masalah sendiri supaya orang-orang terdekat tidak ikut terbebani. Daripada membuat orang lain khawatir, cancer lebih memilih untuk mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja.

Libra