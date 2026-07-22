Keberuntungan Datang, Ini 3 Shio yang Dipercaya Segera Hidup Lebih Berkecukupan

Ilustrasi Bergelimang Harta (benzoix/freepik)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan kehidupan yang berbeda-beda. Sejumlah ramalan menyebutkan bahwa beberapa shio tertentu akan mengalami fase penuh keberuntungan dalam periode tertentu.
Perubahan positif tersebut sering dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, terutama peluang finansial, kemajuan karier, maupun meningkatnya kenyamanan hidup. Mereka yang termasuk dalam shio tersebut dipercaya memiliki kesempatan lebih besar untuk menemukan peluang yang membawa manfaat.
Meski ramalan shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, banyak orang masih menjadikannya sebagai hiburan sekaligus motivasi untuk terus berusaha meraih kehidupan yang lebih baik.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang dalam ramalan disebut berpotensi mengalami peningkatan keberuntungan dan menikmati kehidupan yang lebih mapan dalam waktu dekat.
1. Shio Babi
Shio pertama yang diprediksi berpotensi memiliki banyak uang dan hidupnya mewah dalam waktu dekat yaitu Shio Babi.
Orang yang lahir pada tahun Shio Babi terkenal dengan sifat santai dan suka hidup nyaman. Di tahun ini, Shio Babi menunjukkan sisi lain yang lebih gigih dan visioner.
Berkat stabilan emosi dan kemampuan menjaga relasi baik, Shio Babi akan mendapatkan banyak kepercayaan dari rekan kerja, investor dan keluarga. Proyek-proyek yang awalnya kecil akan berkembang besar karena dukungan lingkungan.
Pertengahan tahun 2026 ini menjadi titik puncak di mana banyak Shio Babi mulai menikmati hasilnya seperti rumah baru yang megah, akses kelayanan premium, bahkan ada yang memulai bisnis gaya hidup seperti spa, kuliner mewah hingga properti bernilai tinggi.
Hidup orang yang lahir di tahun Shio Babi akan teratur, penuh ketenangan, dan tetap glamor tanpa harus meninggalkan kesederhanaan hati. Mereka menjadi contoh bahwa kemewahan bisa hadir dalam bentuk kenyamanan, kelimpahan, dan rasa cukup yang menyenangkan.
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