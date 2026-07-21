7 Weton yang Menurut Primbon Jawa Berpotensi Menikmati Kehidupan Berkecukupan

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki keberuntungan istimewa dalam urusan rezeki dan kemakmuran. Pemilik weton tersebut dipercaya lebih mudah memperoleh peluang yang membawa manfaat, sehingga kehidupan finansialnya kerap dikaitkan dengan kelimpahan.

Keberuntungan yang mereka miliki diyakini dapat datang melalui berbagai jalan, baik dari hasil kerja keras, kesempatan yang terbuka, maupun dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam pandangan Primbon Jawa, kemakmuran tidak hanya diukur dari harta benda, tetapi juga mencakup kebahagiaan, keharmonisan, dan kecukupan dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Alun Firmansyah, terdapat tujuh weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki potensi memperoleh rezeki berlimpah dan kehidupan yang makmur.

1. Senin Pon

Mereka yang lahir pada weton ini dikenal memiliki pembawaan tenang dan kesabaran yang memikat. Karakteristik kuat mereka terletak pada kemampuan menahan diri dari godaan negatif dan memegang teguh prinsip kejujuran dalam mencari nafkah.

Dalam perjalanan kariernya, mereka kerap mendapat kejutan berupa kenaikan jabatan atau peningkatan finansial yang signifikan dalam tempo singkat. Berkat perlindungan malaikat pembagi rezeki, aliran berkah mengalir tanpa kendala berarti dalam kehidupan mereka.

2. Jumat Kliwon

Individu kelahiran weton ini memiliki pancaran aura mistis yang kuat hingga sering dikaitkan dengan kemampuan supernatural. Keberuntungan besar dalam hal finansial kerap hadir tanpa diduga, seolah ada campur tangan tak kasat mata yang membimbing langkah mereka.

Mereka memiliki kemampuan unik untuk menarik rezeki dari berbagai sumber yang tak terduga. Para tetangga sering salah mengartikan keberhasilan mereka sebagai hasil ritual mistis, padahal semua itu merupakan anugerah alami dari Sang Pencipta.