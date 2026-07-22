Konon Tak Pernah Kekurangan, Ini 3 Weton yang Dikaitkan dengan Keberuntungan Rezeki

JawaPos.com -- Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton atau perhitungan hari kelahiran masih menjadi bagian dari budaya yang menarik untuk dibahas. Weton dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai keberuntungan seseorang.

Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan weton adalah urusan rezeki. Dalam berbagai tafsir Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang disebut memiliki energi positif dan dianggap lebih mudah menemukan peluang dalam kehidupan.

Mereka yang memiliki weton tersebut dipercaya mempunyai karakter kuat, daya tarik alami, serta kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan yang datang. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat mengaitkannya dengan kelancaran rezeki dan keberhasilan.

Meski merupakan bagian dari kepercayaan turun-temurun dan bukan sebuah kepastian, pembahasan mengenai weton masih banyak diminati sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus bahan refleksi diri.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki peluang rezeki yang terus mengalir sepanjang kehidupan.

1. Jumat Legi

Weton Jumat Legi memiliki pancaran aura dan kemewahan yang tidak bisa ditutupi. Sejak muda, mereka sudah tampak beda gaya bicara mereka cenderung halus dan wibawa terpancar dari bahasa tubuh serta mereka sangat pandai menempatkan diri di lingkungan manapun.

Itulah sebabnya orang dengan weton Jumat Legi sering diidentikan dengan darah biru entah berasal dari keluarga terpandang atau akhirnya menjadi tokoh masyarakat dengan status sosial tinggi.

Orang dengan weton Jumat Legi memiliki karisma spiritual dan magnet rezeki yang luar biasa. Hal tersebut menjadikan Jumat Legi menjadi weton yang kaya raya dan dimana mereka berada rezeki seperti tersedot datang menghampiri.