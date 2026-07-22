Konon Rezekinya Terus Mengalir, Ini 5 Shio yang Dianggap Paling Beruntung

JawaPos.com – Dalam tradisi astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan hidup yang berbeda-beda. Sejumlah ramalan bahkan menyebut ada beberapa shio yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan serta peluang rezeki yang datang secara berkelanjutan.

Pemilik shio tersebut diyakini lebih mudah menemukan kesempatan yang dapat membawa manfaat dalam jangka panjang. Peluang itu tidak hanya berkaitan dengan kondisi finansial, tetapi juga dapat muncul dalam karier, usaha, relasi, maupun berbagai aspek kehidupan lainnya.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi yang tidak dapat dijadikan sebagai kepastian. Banyak orang tetap menjadikannya sebagai hiburan atau motivasi untuk terus berusaha meraih tujuan hidup.

Dirangkum dari Naurakom, berikut lima shio yang dalam ramalan disebut memiliki potensi keberuntungan sehingga rezekinya dipercaya terus mengalir.

1. Macan

Shio Macan memiliki keberanian yang tinggi dan tidak takut mengambil risiko.

Sifat berani dan percaya diri membuat mereka berpotensi untuk menjadi orang yang sukses.

Dengan kombinasi antara keberanian, kepemimpinan, dan kreativitas, mereka bisa mendapatkan kekayaan yang besar dari usahanya.

2. Naga