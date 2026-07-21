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Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 04.55 WIB

Rezeki dan Kemakmuran Mengiringi, Ini 5 Shio yang Disebut Paling Beruntung

ilustrasi shio ditakdirkan kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio ditakdirkan kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial, banyak faktor yang dapat memengaruhi pencapaian seseorang, mulai dari kerja keras, ambisi, kemampuan mengambil keputusan, hingga cara mengelola peluang yang datang.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter tertentu yang dimiliki oleh beberapa shio sering dikaitkan dengan kemampuan menarik keberuntungan dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Sifat seperti ketekunan, kecerdikan, serta kemampuan beradaptasi disebut menjadi alasan beberapa shio dianggap memiliki potensi besar dalam urusan finansial.

Mengutip laporan Horoscope, berikut lima shio yang dipercaya memiliki peluang meraih kemakmuran dan menjalani kehidupan dengan kondisi keuangan yang lebih stabil. Apakah Anda termasuk di dalamnya?

1. Monyet

Shio Monyet masuk jajaran paling sukses secara finansial. Mereka banyak akal, pekerja keras, dan bertekad untuk mencapai tujuan.

Selain itu, mereka memiliki keterampilan berorganisasi yang sangat baik, menjadikannya sebagai perencana dan ahli strategi.

Pola pikir praktis dan kemauan untuk bekerja keras memungkinkan mereka mengumpulkan kekayaan seiring waktu.

Mereka tidak hanya pandai menghasilkan uang, tetapi juga menabung dan berinvestasi dengan bijak.

2. Kerbau

Shio Kerbau dikenal penyabar dan pekerja keras. Mereka selalu berusaha untuk membangun stabilitas finansial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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