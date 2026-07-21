Konon Paling Beruntung, Ini 5 Shio dengan Rezeki yang Terus Mengalir

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio diyakini memiliki keberuntungan yang lebih menonjol sehingga lebih mudah menarik rezeki dan peluang menuju kesuksesan. Mereka kerap disebut mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang datang untuk memperoleh hasil yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Peluang tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi finansial, tetapi juga dapat muncul dalam perjalanan karier, hubungan pribadi, maupun berbagai aspek kehidupan lainnya.

Mengutip laporan Naurakom, berikut lima shio yang dipercaya memiliki aliran rezeki yang terus mengalir dan keberuntungan yang konsisten.

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1. Macan

Shio Macan memiliki keberanian yang tinggi dan tidak takut mengambil risiko.

Sifat berani dan percaya diri membuat mereka berpotensi untuk menjadi orang yang sukses.

Dengan kombinasi antara keberanian, kepemimpinan, dan kreativitas, mereka bisa mendapatkan kekayaan yang besar dari usahanya.

2. Naga

Shio Naga memiliki kepribadian yang kuat, percaya diri, dan ambisi.