Konon Mudah Mendapat Peluang Emas, Ini 9 Weton Beruntung Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh rezeki yang melimpah. Keyakinan ini telah dikenal secara turun-temurun dan masih menjadi bagian dari budaya yang dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa.

Pemilik weton tertentu diyakini memiliki jalan hidup yang lebih mudah dipertemukan dengan berbagai kesempatan baik dalam urusan ekonomi. Selain dikaitkan dengan usaha dan kerja keras, keberuntungan tersebut juga dipercaya berasal dari karakter serta energi positif yang melekat pada diri mereka.

Menurut penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat sembilan weton yang dalam Primbon Jawa dipercaya memiliki potensi memperoleh rezeki besar dan keberuntungan finansial dari berbagai arah kehidupan.

1. Rabu Pon

Rabu Pon memiliki neptu 14 yang diperoleh dari gabungan nilai hari Rabu (7) dan pasaran Pon (7).

Orang yang terlahir pada hari ini memiliki kemampuan istimewa untuk menenangkan dan menyejukkan hati siapa pun di sekitarnya.

Kepribadian mereka dikenal sangat santun dan penuh tata krama dibandingkan dengan hari kelahiran lainnya.

Berada di bawah naungan Satrio Wibowo, mereka selalu disertai keberanian dan kehormatan dalam setiap langkah hidup.

Dengan sifat sabar dan tenang yang menjadi kunci utama, mereka diprediksi meraih anugerah besar berupa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.