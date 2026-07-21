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Rabu, 22 Juli 2026 | 02.56 WIB

3 Weton yang Hidupnya di Tahun 2026 akan Diberikan Banyak Kelimpahan Rezeki dan Hal-Hal Baik

Weton yang hidupnya di tahun 2026 diramalkan akan diberikan banyak kelimpahan rezeki dan hal-hal baik.. (dok: magnific) - Image

Weton yang hidupnya di tahun 2026 diramalkan akan diberikan banyak kelimpahan rezeki dan hal-hal baik.. (dok: magnific)

JawaPos.com - Salah satu dari sekian banyak hal yang bisa mempengaruhi hidup adalah rezeki.

Dalam perhitungan primbon, tahun 2026 ini diramalkan akan jadi salah satu periode di mana banyak hal-hal baik hadir.

Hidup dari segelintir orang dimungkinkan mengalami perubahan berkat adanya serangkaian kebaikan yang diperoleh.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang hidupnya di tahun 2026 diramalkan akan diberikan banyak kelimpahan rezeki dan hal-hal baik.

1. Weton Senin Pon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Pon diyakini merupakan orang yang gemar menyiarkan kebaikan.

Tahun 2026 ini diramalkan akan menjadi periode yang baik bagi mereka yang berweton satu ini dikarenakan adanya perubahan dalam hidup.

Hidup mereka dikatakan makin dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari segala macam kesulitan ekonomi.

Diyakini keberkahan ini hadir lantaran mereka senang menyebarkan benih-benih kebaikan sehingga keberkahan pun bisa turut diperoleh dan dirasakan.

2. Weton Selasa Pahing 

Editor: Hanny Suwindari
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