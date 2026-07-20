5 Weton Ini Dipercaya Memiliki Bakat Mengajar Menurut Primbon Jawa, Apa Saja?

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki karakter dan kemampuan yang mendukung profesi sebagai pengajar. Pemilik weton tersebut disebut memiliki potensi alami dalam berbagi ilmu serta membimbing orang lain.

Mereka dipercaya mempunyai kecerdasan, kesabaran, dan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga dapat menyampaikan pengetahuan dengan cara yang mudah diterima. Sikap tenang dan penuh perhatian juga membuat mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang di sekitarnya.

Selain kemampuan akademik, weton-weton ini sering dikaitkan dengan kewibawaan dan kepedulian terhadap sesama. Karakter tersebut dianggap mendukung peran mereka sebagai sosok pembimbing yang mampu memberikan inspirasi bagi banyak orang.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Wong Ndeso, terdapat lima weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki kecocokan dengan profesi guru atau dosen dalam bidang pendidikan.

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1. Minggu Legi Minggu Legi dikenal memiliki neptu yang disertai watak lakuning pandito, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang berkecimpung di ranah pendidikan.

Mereka yang terlahir pada Minggu Legi memiliki bakat alami untuk membagikan ilmu dan membimbing orang lain dengan penuh kearifan.

Pemilik Minggu Legi dipercaya memiliki keberuntungan khusus bernama “sumur sinobo” yang menjadikan mereka wadah penampung ilmu pengetahuan yang luas.

Jalan menuju cita-cita di bidang pendidikan akan terbuka lebar bagi mereka yang lahir pada weton ini.

Pribadi Minggu Legi dianugerahi pemikiran yang luas dan sikap arif bijaksana yang sangat dihargai dalam lingkungan akademis.