7 Weton Ini Dipercaya Mengalami Perubahan Hidup dan Rezeki Lebih Baik Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini akan memasuki fase perubahan positif dalam perjalanan hidupnya. Setelah melewati berbagai tantangan, pemilik weton tersebut dipercaya memiliki peluang untuk merasakan peningkatan keberuntungan dan kondisi yang lebih baik.

Perubahan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan kelancaran rezeki, tetapi juga dengan terbukanya cara berpikir serta munculnya wawasan baru. Hal ini dipercaya dapat membantu mereka melihat lebih banyak peluang dan mengambil langkah yang lebih tepat dalam menghadapi kehidupan.

Menurut penafsiran Primbon Jawa, fase keberuntungan ini dapat membawa dampak besar, mulai dari peningkatan kesejahteraan hingga kesempatan untuk meraih pencapaian yang sebelumnya sulit diraih. Dengan kemampuan memanfaatkan peluang, mereka diyakini dapat membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Panggilan Leluhur, terdapat tujuh weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki peluang meninggalkan masa sulit dan memperoleh rezeki yang lebih melimpah disertai perkembangan pemikiran yang lebih luas.

1. Minggu Pahing Minggu Pahing memiliki neptu 14, berasal dari hari Minggu (5) dan pasaran Pahing (9). Orang dengan kelahiran Minggu Pahing sering dianggap sebagai titisan pemimpin yang disegani karena kemampuan mereka membaca situasi dan mengambil keputusan dengan bijaksana.

Kepekaan batin yang tinggi menjadi ciri khas mereka, memungkinkan mereka memahami emosi orang lain dan menjadi tempat rujukan untuk nasihat atau pendapat.

Dalam berbagai lingkungan, mereka cenderung menjadi penyeimbang dan penentu arah yang tak terburu-buru, sabar dalam proses, dan jarang menyerah meski diuji berkali-kali.

Mereka memiliki kebiasaan merenung dan memahami makna hidup dari berbagai sudut pandang, mendekatkan diri pada nilai spiritual tanpa mudah tergoda gemerlap dunia.

Menurut kitab primbon Jawa, pada pertengahan tahun ini, orang dengan kelahiran Minggu Pahing akan memetik hasil dari kesabaran dan ketulusan yang telah ditanam, baik berupa peluang usaha, kemudahan dalam kehidupan berumah tangga, atau bantuan dari orang yang selama ini memperhatikan kebaikan mereka.