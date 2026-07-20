10 Weton Ini Dipercaya Mendapat Peluang Rezeki Besar Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki perjalanan hidup penuh keberuntungan. Weton-weton tersebut disebut memiliki potensi memperoleh rezeki besar yang datang melalui berbagai kesempatan tidak terduga.

Peluang yang hadir dapat berupa keberhasilan dalam usaha, peningkatan karier, pencapaian finansial, maupun kesempatan lain yang membawa perubahan positif dalam kehidupan. Berbagai momen tersebut dipercaya mampu membuka jalan menuju kondisi yang lebih sejahtera.

Menurut penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton ini berpotensi mengalami perubahan besar apabila mampu memanfaatkan setiap peluang yang datang. Keberuntungan yang menyertai mereka dianggap menjadi salah satu faktor pendukung dalam meraih kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat sepuluh weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki peluang memperoleh rezeki besar dan keberuntungan yang datang secara tidak terduga.

1. Sabtu Legi Sabtu Legi merupakan penghitungan hari kelahiran dalam penanggalan Jawa yang menciptakan karakteristik unik bagi penyandangnya.

Individu dengan kelahiran Sabtu Legi dianugerahi sifat-sifat seperti keceriaan, kesetiaan, ketegasan, kemandirian, serta kemampuan berpikir mendalam yang membantu mereka mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

Dalam dunia profesional, mereka cenderung berprestasi di bidang yang membutuhkan kepemimpinan kuat, tanggung jawab tinggi, dan pengambilan keputusan sigap seperti manajemen, hukum, atau militer.

Keistimewaan penyandang Sabtu Legi terletak pada kemampuan menarik penghasilan dari berbagai sumber melalui pengembangan usaha mandiri, pekerjaan tetap, hingga investasi, yang didukung kerja keras, ketekunan, dan kreativitas sebagai fondasi keberhasilan mereka.

2. Minggu Wage Minggu Wage dalam penanggalan Jawa memiliki neptu 9, yang merupakan kombinasi dari nilai hari Minggu (5) dan pasaran Wage (4).