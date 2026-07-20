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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 21 Juli 2026 | 05.51 WIB

6 Shio Ini Diprediksi Mendapat Lonjakan Rezeki dalam Waktu Dekat Menurut Astrologi Tionghoa

Shio kebanjiran rezeki dalam hitungan hari kata astrologi Tionghoa./Freepik. - Image

Shio kebanjiran rezeki dalam hitungan hari kata astrologi Tionghoa./Freepik.

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, terdapat beberapa shio yang diyakini sedang memasuki periode penuh keberuntungan, terutama dalam urusan rezeki dan peluang finansial. Mereka disebut berpotensi mendapatkan perkembangan positif dalam waktu yang relatif singkat.

Peluang tersebut dipercaya dapat muncul dari berbagai sumber, seperti kemajuan usaha, tambahan penghasilan, kesempatan baru, hingga dukungan dari orang-orang di sekitar. Berbagai pintu rezeki diyakini terbuka sehingga memberikan kesempatan bagi pemilik shio tertentu untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

Momen keberuntungan ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk lebih aktif memanfaatkan peluang yang datang. Dengan perencanaan yang baik dan usaha yang konsisten, kesempatan tersebut dapat menjadi langkah menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang menurut astrologi Tionghoa dipercaya memiliki peluang memperoleh peningkatan rezeki dalam waktu dekat.

1. Shio Tikus

Individu kelahiran tahun 1972 (unsur air), 1984 (unsur kayu), 1996 (unsur api), 2008 (unsur tanah), dan kelipatan 12 tahun lainnya dikenal memiliki kepintaran dan jiwa inovasi yang tinggi.

Dalam periode mendatang, kemampuan finansial mereka akan meningkat berkat pemikiran kreatif dan dedikasi yang telah ditunjukkan.

Peluang investasi menguntungkan akan muncul bagi mereka yang lahir di tahun Tikus, memberikan potensi untuk peningkatan penghasilan yang signifikan.

Jaringan profesional yang telah mereka bangun akan membuka jalan menuju keuntungan besar dalam waktu dekat.

2. Shio Kerbau

Mereka yang lahir pada tahun 1961, 1973 (unsur air), 1985 (unsur kayu), 1997 (unsur api), 2009 (unsur tanah), dan kelipatan 12 tahun berikutnya terkenal dengan ketekunan serta etos kerja yang kuat.

Semua upaya dan pengorbanan yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun akan membuahkan hasil nyata dalam waktu dekat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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