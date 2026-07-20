Keberuntungan Finansial Menghampiri, Ini 7 Weton yang Diprediksi Paling Beruntung

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini sedang memasuki fase penuh keberuntungan, terutama dalam hal rezeki dan peluang finansial. Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh berbagai keuntungan dalam waktu tertentu.

Keuntungan yang dimaksud diyakini dapat berasal dari beragam sumber, seperti perkembangan usaha, hasil pekerjaan, peluang investasi, maupun kesempatan lain yang muncul tanpa diduga sebelumnya. Berbagai peluang tersebut dipercaya mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi mereka.

Selain itu, weton-weton ini juga disebut memiliki momentum yang baik untuk mengembangkan potensi dan memanfaatkan kesempatan yang datang. Dalam penafsiran Primbon Jawa, fase tersebut sering dikaitkan dengan meningkatnya peluang menuju kehidupan yang lebih mapan dan sejahtera.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Energi Weton, terdapat tujuh weton yang menurut Primbon Jawa diprediksi memiliki peluang memperoleh keuntungan tak terduga serta rezeki yang terus berkembang.

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1. Rabu Pon Rabu Pon merupakan perpaduan hari Rabu dengan neptu 7 dan pasaran Pon dengan neptu 7, sehingga menghasilkan total neptu 14.

Individu dengan Rabu Pon dikenal sebagai pribadi yang memiliki kestabilan mental dan dedikasi tinggi dalam berkarya.

Mereka cenderung tidak banyak berbicara, lebih memilih bekerja dalam keheningan, namun memiliki naluri bisnis yang tajam serta ketahanan luar biasa dalam menghadapi tantangan.

Berdasarkan perhitungan dalam Primbon Labon, tahun ini mereka sedang mengalami peningkatan energi finansial yang signifikan dengan peluang-peluang baru bermunculan dari berbagai arah.

Kesempatan dapat muncul dari usaha yang sebelumnya mengalami stagnasi atau melalui pertemuan dengan individu yang membuka jalan baru dalam kehidupan mereka.